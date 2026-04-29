El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma lleva este jueves a pleno extraordinario la licitación de su mayor inversión de la legislatura: unos 850.000 euros para la urbanización del entorno del polideportivo Arroyo de la Vega y la calle de la Vega (la cual se llevará la mitad del presupuesto), un espacio que el equipo de gobierno del PP concibe como una plaza multiusos y que el PSOE califica de “explanada de hormigón sin zonas verdes ni sombras”. La controversia ha desembocado en un cruce de declaraciones en el que el alcalde, Jesús Nieto, ha apuntado directamente al portavoz socialista, Jaime Villalba, recordando su reciente renuncia a la plaza de secretario del propio Ayuntamiento.

El PSOE, a través de Villalba, denuncia que el proyecto “va en la dirección contraria a las necesidades reales de los vecinos” y recuerda que hace dos meses presentó una moción para que fueran los propios vecinos quienes decidieran cómo querría ser ese espacio. La propuesta fue rechazada por PP y Municipio Unido. Los socialistas denuncian además “graves irregularidades” en el expediente de contratación: informes jurídicos firmados cuando el Ayuntamiento no contaba con secretario habilitado y ausencia de pliego de prescripciones técnicas.

Critican también que la adjudicación se base exclusivamente en el precio más bajo, sin criterios de calidad ni mejoras técnicas. “Somos muchos los vecinos que defendemos que el municipio lo que necesita son zonas verdes, y este proyecto lo era, era el gran parque que se necesita en el corazón de Palazuelos y Tabanera”, ha afirmado Villalba.

La respuesta del alcalde ha sido contundente. Nieto ha explicado que el proyecto no contempla ningún parque en esa ubicación: “El parque va al otro lado de la carretera, en la zona de la ruina que hemos tirado, y estamos en espera de que la Confederación Hidrográfica nos dé el visto bueno”. Lo que se construye es, a su juicio, “una plaza multiusos” con acabado en adoquinado —no en hormigón, como sostiene el PSOE— pensada para albergar las fiestas patronales, verbenas, ferias y cualquier evento que requiera un espacio despejado.

Sobre las supuestas irregularidades del expediente, Nieto ha sido directo: “El expediente tiene los informes favorables del señor secretario actual, con lo cual no hay ninguna irregularidad”. Y ha aprovechado para lanzar una crítica personal a Villalba: “Me parece vergonzoso que Jaime hable de irregularidades en el proceso administrativo cuando ha renunciado a ser secretario de este Ayuntamiento y nos ha dejado colgados. Ha ganado una plaza y ha renunciado a ella. Que hubiera cogido la plaza y no hubiese salido huyendo”. Ha añadido que la obra, una vez aprobada, estará adjudicada “en el mes de mayo”.

Sevillano (Municipio Unido): “No se han mirado el proyecto”

El concejal de Municipio Unido, Juan José Sevillano, ha sumado sus críticas al PSOE y ha negado que la obra carezca de vegetación: “El proyecto lleva árboles por toda la calle La Vega, uno cada poco más de cinco metros”. Ha insistido en que la zona verde “va a ir enfrente, en lo que era la antigua ruina, y eso lo saben. Y si no lo saben, es que mienten”.

Ha añadido que la plaza podrá cubrirse con lonas de quita y pon para eventos, y que su diseño abierto permitirá albergar orquestas, ferias y todo tipo de actos sin depender de espacios privados, al igual que alegaba el alcalde.

Sobre las supuestas irregularidades denunciadas por Villalba, Sevillano ha sido directo: “El proceso ha sido ratificado por el nuevo secretario. Totalmente legal. No hay mucho más que hablar”. Y ha cerrado con una reflexión sobre la credibilidad del portavoz socialista: “A mí me parece cuanto menos sorprendente que se atreva a hablar de secretarios, de formalidades y administración cuando ha sido capaz de renunciar a la plaza de secretario de este mismo ayuntamiento”.