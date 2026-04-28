Patrimonio aprueba el préstamo del Salzillo de Villacastín

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia ha autorizado este martes el traslado temporal de la escultura de San Francisco de Asís de la iglesia de San Sebastián de Villacastín al Museo Nacional de Escultura de Valladolid, donde formará parte de la exposición ‘Salzillo. Instante detenido’, que se celebrará del 7 de mayo al 23 de agosto de 2026. La pieza, una escultura policromada firmada y fechada por Francisco Salzillo en 1763, es uno de los bienes más destacados de la iglesia, declarada Bien de Interés Cultural desde 1944.

La Comisión ha aprobado también la intervención arqueológica preventiva vinculada al proyecto de construcción de viviendas públicas en la avenida Padre Claret, 1, de Segovia, promovida por Somacyl. La actuación incluirá el control arqueológico de las obras, que contemplan la ejecución de un bloque de viviendas y la apertura de un nuevo vial. En caso de producirse hallazgos significativos, se adoptarán las medidas correctoras necesarias.

En Cuéllar, la Comisión ha informado favorablemente la modificación puntual de las normas urbanísticas del Conjunto Histórico para recategorizar un ámbito interior y potenciar el recorrido peatonal junto a los tramos de muralla conservados entre la Puerta de San Basilio y la Plaza de San Gil.

Finalmente, los controles arqueológicos realizados en la plaza de Sepúlveda y en la plaza de San Adrián de Coca han concluido sin identificar ninguna estructura ni depósito arqueológico, por lo que no se plantea ninguna medida correctora en ninguno de los dos casos.