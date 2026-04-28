La provincia de Segovia ha cerrado el primer trimestre de 2026 con una tasa de paro del 7,03%, la más baja de toda Castilla y León y la segunda más baja de España, solo superada por Huesca, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el INE. La cifra se sitúa muy por debajo de la media autonómica (9,04%) y de la media nacional (10,83%). En términos absolutos, la provincia cuenta con 5.600 personas desempleadas y 74.200 ocupadas, con la tasa de actividad más alta de la comunidad, en el 57,60%.

Sin embargo, el dato llega con matices. Tras alcanzar un mínimo histórico del 4,76% en 2025, el desempleo ha repuntado en 2026 en 1.900 personas, un empeoramiento respecto al ejercicio anterior que, no obstante, deja los niveles muy por debajo de los registrados entre 2020 y 2023.

La Federación Empresarial Segoviana (FES) ha valorado los datos con prudencia: “Los datos del INE son positivos, pero es preciso tomarlos con prudencia ante la fragilidad que tiene gran parte del tejido empresarial”, ha señalado su presidente, Andrés Ortega, quien ha advertido de que el aumento de costes energéticos y logísticos derivados del conflicto en Irán “están impactando directamente en la competitividad de las empresas, a lo que se suma el creciente absentismo laboral”.

Por sectores, el mayor volumen de empleo corresponde a Servicios (50.100 ocupados), seguido de Industria (13.700), Agricultura (6.500) y Construcción (4.000). Por sexos persiste una brecha: la tasa de paro femenina se sitúa en el 8,21% frente al 6,07% masculino, aunque ambas cifras se mantienen por debajo de las medias regional y nacional.

La FES subraya que en Segovia “hay empleo” pero insiste en la necesidad de mano de obra en muchos sectores, y pide estabilidad política tanto a nivel nacional como autonómico —con la conformación rápida de un gobierno tras las elecciones de marzo— para afianzar la actividad empresarial y la creación de empleo de calidad.