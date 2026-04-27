10 Comments

La Marcha de Mujeres de Segovia celebra este domingo 3 de mayo, Día de la Madre, su decimoctava edición bajo el lema “Mujeres que aman”, alcanzando así su mayoría de edad. El recorrido de 5 kilómetros partirá a las 11.00 horas desde la plaza Mayor y llegará hacia las 12.00 horas a la plaza del Azoguejo y la plaza de la Artillería, donde las participantes formarán la figura habitual frente al Acueducto. Este año la imagen elegida es una libélula, en homenaje al 40 aniversario de Titirimundi, con la colaboración del artista segoviano Luis Moro.

El evento, organizado por la asociación Amig@s de Segovia, ha repartido a lo largo de sus dieciocho ediciones más de 177.000 euros entre distintas asociaciones y entidades sociales y sanitarias. Las representantes de la asociación, Josefina Pérez Miguelañez y María José Esteban, han explicado que este año la marcha quiere “honrar la fuerza de transformación que tiene el amor”, poniendo en valor “el cariño, la dedicación y el compromiso que las madres y las mujeres aportan a sus vidas y a su entorno”.

Las inscripciones pueden realizarse en el establecimiento Wasabi, en la calle San Francisco, con una cuota de 10 euros.