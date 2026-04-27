10 Comments

La Marcha de Mujeres de Segovia celebra este domingo 3 de mayo, Día de la Madre, su decimoctava edición bajo el lema “Mujeres que aman”, alcanzando así su mayoría de edad. El recorrido de 5 kilómetros partirá a las 11.00 horas desde la plaza Mayor y llegará hacia las 12.00 horas a la plaza del Azoguejo y la plaza de la Artillería, donde las participantes formarán la figura habitual frente al Acueducto. Este año la imagen elegida es una libélula, en homenaje al 40 aniversario de Titirimundi, con la colaboración del artista segoviano Luis Moro.
El evento, organizado por la asociación Amig@s de Segovia, ha repartido a lo largo de sus dieciocho ediciones más de 177.000 euros entre distintas asociaciones y entidades sociales y sanitarias. Las representantes de la asociación, Josefina Pérez Miguelañez y María José Esteban, han explicado que este año la marcha quiere “honrar la fuerza de transformación que tiene el amor”, poniendo en valor “el cariño, la dedicación y el compromiso que las madres y las mujeres aportan a sus vidas y a su entorno”.
Las inscripciones pueden realizarse en el establecimiento Wasabi, en la calle San Francisco, con una cuota de 10 euros.
27 abril, 2026
Al hacer la marcha de mujeres profundizan en el separatismo hacia los hombres, eso no es igualdad, eso es menospreciar al hombre.
27 abril, 2026
Esto es una actividad discriminatoria hacia el hombre. Vergonzoso que se hagan este tipo de actividades.
27 abril, 2026
Aburren mucho estos actos que en lugar de servir para la igualdad entre hombres y mujeres, lo único que consiguen es ahondar en las diferencias.
27 abril, 2026
¡¡¡Ánimo a todas!!!
A los que no les gusta esta iniciativa les dejo este enlace que los vendrá bien: Pajas entre Colegas https://share.google/PJjcPSdCvuBqerSZ8
28 abril, 2026
mas vale que se realicen actividades, ayudas, charlas….no estos actos que solo sirven para pasar una buena mañana y dar un paseito con las amiguis, muy lejos de lo que realmente se pretende
28 abril, 2026
Gracias Marta por la recomendación, se lo diré a tu marido esta noche.
28 abril, 2026
Estás serán las que van con el toto morado a las manifestaciones reclamando desigualdad
28 abril, 2026
Van reclamando machete al machote y gilipolleces por el estilo. Y se creen graciosas las del pelo morado.
28 abril, 2026
Las pajas son el recurso para obtener gustirrinín de los pobres y los feos, Marta.
A la mayoría de hombres no nos hace falta emplear ese recurso.
27 abril, 2026
Años anteriores los recorridos eran menores.
Este año han decidido aumentarlo con el consiguiente perjuicio que generan a los conductores que se encuentran con todas las calles cortadas.
Y así todos los fines de semana!!!!
Lamentable