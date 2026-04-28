9 Comments

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha respondido con dureza a las críticas lanzadas por el PSOE tras el incendio forestal registrado el pasado jueves en el término municipal de Montuenga, en el que los socialistas denunciaron que los bomberos de la Diputación tardaron más de una hora en llegar y cuestionaron el cobro de la tasa de 5 euros por habitante. De Vicente ha calificado la nota socialista de “cobarde” y ha acusado al partido de “utilizar los sucesos como crítica política”, algo que a su juicio “demuestra su bajeza”.

El presidente ha explicado que el incendio de Montuenga era un incendio forestal, competencia de la Junta de Castilla y León y no de la Diputación. Los bomberos provinciales acudieron porque los efectivos forestales de la Junta no tenían capacidad suficiente ante las dimensiones que estaba tomando el fuego, y en ese momento el SPEIS estaba interviniendo en otro siniestro en Mozoncillo. “Nosotros tardamos desde que se nos avisó. Por lo tanto, las cuentas están bastante mal hechas por parte de los responsables socialistas”, ha afirmado, añadiendo que “si de verdad se hubieran interesado por saber lo que pasó, en lugar de buscar el titular fácil y hacer demagogia, pues hubieran sabido que los bomberos de la Diputación acudieron a ese incendio cuando se les avisó y acudimos sin tener ninguna competencia”.

Sobre la tasa criticada por el PSOE, De Vicente ha rechazado la comparación con la tasa de basuras y ha defendido que el cobro a los ayuntamientos —no a los vecinos— es para que los municipios sean conscientes de que “ese servicio vale dinero” y que la Diputación solo recupera con ella “en torno al 15% del coste del servicio”. “Mientras ellos ladran, nosotros seguimos trabajando en hacer realidad lo que nos compete, que es gobernar y haciendo las cosas con prudencia”, ha concluido.

Palacio de Quintanar

En otro asunto, De Vicente ha confirmado que la Diputación lleva tiempo gestionando con la Junta de Castilla y León la posible cesión del Palacio de Quintanar, situado junto a la sede provincial, para trasladar allí las áreas de Cultura y Turismo que actualmente ocupan la Casa del Sello con un alquiler a la Cámara de Comercio.

El presidente ha descartado que la cesión suponga el fin del espacio expositivo del edificio: “Lo que se pretende es salvaguardar ese espacio expositivo y dotarle incluso de más contenido”. El expediente administrativo está en preparación y deberá contar con el visto bueno tanto de la Consejería de Cultura como de la Consejería de Hacienda de la Junta, al tratarse de un bien patrimonial autonómico.