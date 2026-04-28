9 Comments

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha respondido con dureza a las críticas lanzadas por el PSOE tras el incendio forestal registrado el pasado jueves en el término municipal de Montuenga, en el que los socialistas denunciaron que los bomberos de la Diputación tardaron más de una hora en llegar y cuestionaron el cobro de la tasa de 5 euros por habitante. De Vicente ha calificado la nota socialista de “cobarde” y ha acusado al partido de “utilizar los sucesos como crítica política”, algo que a su juicio “demuestra su bajeza”.
El presidente ha explicado que el incendio de Montuenga era un incendio forestal, competencia de la Junta de Castilla y León y no de la Diputación. Los bomberos provinciales acudieron porque los efectivos forestales de la Junta no tenían capacidad suficiente ante las dimensiones que estaba tomando el fuego, y en ese momento el SPEIS estaba interviniendo en otro siniestro en Mozoncillo. “Nosotros tardamos desde que se nos avisó. Por lo tanto, las cuentas están bastante mal hechas por parte de los responsables socialistas”, ha afirmado, añadiendo que “si de verdad se hubieran interesado por saber lo que pasó, en lugar de buscar el titular fácil y hacer demagogia, pues hubieran sabido que los bomberos de la Diputación acudieron a ese incendio cuando se les avisó y acudimos sin tener ninguna competencia”.
Sobre la tasa criticada por el PSOE, De Vicente ha rechazado la comparación con la tasa de basuras y ha defendido que el cobro a los ayuntamientos —no a los vecinos— es para que los municipios sean conscientes de que “ese servicio vale dinero” y que la Diputación solo recupera con ella “en torno al 15% del coste del servicio”. “Mientras ellos ladran, nosotros seguimos trabajando en hacer realidad lo que nos compete, que es gobernar y haciendo las cosas con prudencia”, ha concluido.
Palacio de Quintanar
En otro asunto, De Vicente ha confirmado que la Diputación lleva tiempo gestionando con la Junta de Castilla y León la posible cesión del Palacio de Quintanar, situado junto a la sede provincial, para trasladar allí las áreas de Cultura y Turismo que actualmente ocupan la Casa del Sello con un alquiler a la Cámara de Comercio.
El presidente ha descartado que la cesión suponga el fin del espacio expositivo del edificio: “Lo que se pretende es salvaguardar ese espacio expositivo y dotarle incluso de más contenido”. El expediente administrativo está en preparación y deberá contar con el visto bueno tanto de la Consejería de Cultura como de la Consejería de Hacienda de la Junta, al tratarse de un bien patrimonial autonómico.
28 abril, 2026
Anda, ahora la extinción de ciertos incendios no es competencia.
Creo que tampoco lo es de los vecinos que colaboran y son los que primero intentan extinguirlos, en fin, tirar balones fuera.
Se cobra una tasa a los ayuntamientos con la excusa de sufragar el recién estrenado servicio de bomberos y resulta que ahora no son competentes, caramba.
28 abril, 2026
Jomio tienes un problema ee discernio y conocimientos…. Es que no era su competencia. Antes de quedar como un ignorante mejor mantente en silencio
28 abril, 2026
Yo pienso que el nuevo servicio de bomberos de la Diputación, especialistas en siniestros urbanos, en accidentes de tráfico, en rescates en general, etc. no debería de usarse para apagar zarzas en el campo, como ha ocurrido recientemente en Ayllón. Para eso están los bomberos forestales de toda la vida, conocedores mejores de ese medio; la razón es evidente, si por ir a extinguir un incendio en un paraje no se llega a tiempo a sofocar una vivienda en un pueblo; menuda inversión.
28 abril, 2026
Esto es lo de siempre. Llegar tarde y mal (después de que un vecino sofocará el incendio) y echar balones fuera. Que si esto es competencia de Sánchez, de Pepito Pérez o de Batman. Nunca admiten los errores. Más humildad y más trabajo, sr de vicente.
28 abril, 2026
El PP nunca va a admitir nada, es su única estrategia y parece que les funciona porque les siguen votando…
28 abril, 2026
Más humildad y más trabajo sr. De Vicente? O mejor más humildad y más trabajo a todos los políticos? Cachis, que partidistas sois…
28 abril, 2026
Se supone que todas las emergencias las debe gestionar o el 112, o protección civil, indicando quien debe acudir a los sitios, dependiendo de las necesidades. Si el señor De Vicente considera que “sus” bomberos no deben ir a un incendio, que a él no le cuadra, que lo diga. Y además, si realmente tardaron mas de una hora en llegar, ¿qué tiene eso que ver con que la competencia la tenga la Junta?. Lo de siempre: la culpa es de cualquiera, menos de Mazón.
28 abril, 2026
Y que tiene que ver Mazon o De Vicente con el 112? Vaya cacao que tienes…
28 abril, 2026
O de Sánchez:”Si quieren ayuda que la pidan” máximo responsable de la catástrofe por no decretar la emergencia nacional en el acto y por no hacer las obras en esa Cuenca Hidrográfica durante años. Que estaba en Bollywood (India) de juerga ese día con la parienta, y tardó semanas el galgo de Paiporta en hacer algo o ir por allí. A día de hoy no se han iniciado obras de reparación ni para prevenir avenidas, todavía. O la ministra de Defensa, 5 días para mandar soldados, a ayudar, a la zona o la Directora General de Protección Civil de España, Virginia Barcones, que estaba también haciendo el indio en México de reuniones. Tanta negligencia mató muchos valencianos. Que se te olvida. Mazón ha sido exonerado de responsabilidad penal por los juzgados, aunque estuviera ligando en el restaurante, en vez de estar donde tenía que estar. Pero parece que nadie estuvo a la altura ese día. Ni en el volcán de la Palma, ni en Pandemia, ni en el Apagón de hace un año, ni en Adamuz.