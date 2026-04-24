El Grupo Municipal Segovia en Marcha (Podemos-AV) ha cuestionado la nueva ordenanza municipal de visitas turísticas que se lleva al pleno municipal al considerar que no afronta los problemas estructurales del modelo turístico de la ciudad y se limita a medidas superficiales de impacto reducido.
El portavoz de la coalición, Guillermo San Juan, ha señalado que la ordenanza pone el foco en cuestiones como la implantación de audioguías o la limitación del tamaño de los grupos, sin abordar el verdadero problema de fondo: la turistificación. “Reducir los grupos a 30 personas no disminuye la presión turística; la incrementa al fragmentar a los visitantes en más grupos simultáneos. Seguiremos teniendo miles de personas ocupando el espacio público al mismo tiempo, pero ahora en grupos más pequeños”, explica el de Podemos.
San Juan también ha cuestionado que el texto no regula la competencia desleal entre guías turísticos, dejando en desventaja a quienes trabajan de manera estable en Segovia frente a profesionales que operan desde fuera sin las mismas condiciones. Asimismo, ha señalado que la ordenanza establece condiciones técnicas incluso a grupos muy pequeños incrementando la creciente dependencia del sector respecto a grandes plataformas de intermediación turística, como Civitatis, que continúan consolidando una posición dominante sin ningún tipo de regulación local que proteja al tejido profesional segoviano.
24 abril, 2026
¿por qué el sector turístico de la ciudad (comercios, hostelería, alojamientos, etc) del que viven cientos de familiar en Segovia no le dicen algo a este señor de ultraizquierda que está constantemente atentando contra sus intereses sin aportar nada a Segovia? ¿por qué no dan su opinión sobre su perjudicial modo de actuar contra Segovia? ¿por qué no emiten un comunicado oficial para contrarrestar sus furibundos ataques?
24 abril, 2026
Qué va a decir un comunista. Uno de estos odiadores de todo. Si pudieran “eliminaban” a los turistas, a las empresas y a todo el que no piense como estos seres de luz.
24 abril, 2026
¿Alguien sabe de alguna medida con la que esté de acuerdo Guillermo San Juan? Por lo visto, pretende que en lugar de haber pequeños grupos de turistas vayan en plan manifestación para que pasen todos del tirón y dejen la calle libre. Este muchacho es un artista.