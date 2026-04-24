El Grupo Municipal Segovia en Marcha (Podemos-AV) ha cuestionado la nueva ordenanza municipal de visitas turísticas que se lleva al pleno municipal al considerar que no afronta los problemas estructurales del modelo turístico de la ciudad y se limita a medidas superficiales de impacto reducido.

El portavoz de la coalición, Guillermo San Juan, ha señalado que la ordenanza pone el foco en cuestiones como la implantación de audioguías o la limitación del tamaño de los grupos, sin abordar el verdadero problema de fondo: la turistificación. “Reducir los grupos a 30 personas no disminuye la presión turística; la incrementa al fragmentar a los visitantes en más grupos simultáneos. Seguiremos teniendo miles de personas ocupando el espacio público al mismo tiempo, pero ahora en grupos más pequeños”, explica el de Podemos.

San Juan también ha cuestionado que el texto no regula la competencia desleal entre guías turísticos, dejando en desventaja a quienes trabajan de manera estable en Segovia frente a profesionales que operan desde fuera sin las mismas condiciones. Asimismo, ha señalado que la ordenanza establece condiciones técnicas incluso a grupos muy pequeños incrementando la creciente dependencia del sector respecto a grandes plataformas de intermediación turística, como Civitatis, que continúan consolidando una posición dominante sin ningún tipo de regulación local que proteja al tejido profesional segoviano.