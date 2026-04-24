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Segovia en Marcha contra la ordenanza de visitas turísticas porque se queda corta

Posted By on 24, Abr, 2026

El Grupo Municipal Segovia en Marcha (Podemos-AV) ha cuestionado la nueva ordenanza municipal de visitas turísticas que se lleva al pleno municipal al considerar que no afronta los problemas estructurales del modelo turístico de la ciudad y se limita a medidas superficiales de impacto reducido.

El portavoz de la coalición, Guillermo San Juan, ha señalado que la ordenanza pone el foco en cuestiones como la implantación de audioguías o la limitación del tamaño de los grupos, sin abordar el verdadero problema de fondo: la turistificación. “Reducir los grupos a 30 personas no disminuye la presión turística; la incrementa al fragmentar a los visitantes en más grupos simultáneos. Seguiremos teniendo miles de personas ocupando el espacio público al mismo tiempo, pero ahora en grupos más pequeños”, explica el de Podemos.

San Juan también ha cuestionado que el texto no regula la competencia desleal entre guías turísticos, dejando en desventaja a quienes trabajan de manera estable en Segovia frente a profesionales que operan desde fuera sin las mismas condiciones. Asimismo, ha señalado que la ordenanza establece condiciones técnicas incluso a grupos muy pequeños incrementando la creciente dependencia del sector respecto a grandes plataformas de intermediación turística, como Civitatis, que continúan consolidando una posición dominante sin ningún tipo de regulación local que proteja al tejido profesional segoviano.

 

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Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

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3 Comments

  1. ¿Y el sector turístico qué opina de los ataques constantes de Guillermo San Juan a sus intereses?

    24 abril, 2026

    ¿por qué el sector turístico de la ciudad (comercios, hostelería, alojamientos, etc) del que viven cientos de familiar en Segovia no le dicen algo a este señor de ultraizquierda que está constantemente atentando contra sus intereses sin aportar nada a Segovia? ¿por qué no dan su opinión sobre su perjudicial modo de actuar contra Segovia? ¿por qué no emiten un comunicado oficial para contrarrestar sus furibundos ataques?

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  2. Madre mia

    24 abril, 2026

    Qué va a decir un comunista. Uno de estos odiadores de todo. Si pudieran “eliminaban” a los turistas, a las empresas y a todo el que no piense como estos seres de luz.

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  3. Clamores del Eresma

    24 abril, 2026

    ¿Alguien sabe de alguna medida con la que esté de acuerdo Guillermo San Juan? Por lo visto, pretende que en lugar de haber pequeños grupos de turistas vayan en plan manifestación para que pasen todos del tirón y dejen la calle libre. Este muchacho es un artista.

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