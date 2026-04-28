El Ayuntamiento habilita el modelo para pedir el certificado de vulnerabilidad

El Ayuntamiento de Segovia ha puesto en marcha un modelo normalizado de solicitud para la emisión de certificados de vulnerabilidad en el marco del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes de 2026, con el objetivo de agilizar su tramitación. El documento está disponible en la sede electrónica municipal, en el apartado de Trámites-Servicios Sociales, y también puede presentarse de forma presencial en el registro del Centro Cultural de San José.

Podrán solicitarlo las personas empadronadas en Segovia, extranjeras y en situación administrativa irregular que consideren que su situación implica vulnerabilidad, circunstancia que será valorada por los Servicios Sociales municipales.

El Ayuntamiento precisa que no necesitan este certificado quienes puedan acreditar tener hijos menores o personas dependientes a su cargo, haber trabajado en España o poder demostrar intención de trabajar, ya que en esos casos la regularización se tramita por otras vías.

Los trabajadores sociales contactarán telefónicamente con los solicitantes para concertar cita presencial, por lo que es imprescindible indicar un número de teléfono operativo. Deberá adjuntarse copia del pasaporte y la documentación que justifique la situación de vulnerabilidad. El consistorio recuerda que el proceso de regularización es competencia del Gobierno de España y que la intervención municipal se limita exclusivamente a la emisión de este certificado cuando corresponda.