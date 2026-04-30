Segovia será sede de los Premios Nacionales de Hostelería 2026

Segovia ha sido elegida sede de la XX Gala de los Premios Nacionales de Hostelería 2026, los reconocimientos más importantes del sector hostelero en España. El Comité Ejecutivo de Hostelería de España ha seleccionado la candidatura presentada por la Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (HOTUSE), que se impuso al resto de propuestas presentadas por asociaciones provinciales de todo el país. La última edición se celebró en Castellón.

Los galardones, organizados por Hostelería de España —la patronal fundada en 1977 que representa a más de 300.000 establecimientos en todo el país—, reconocen en distintas categorías a empresarios hosteleros, empresas del sector y cocineros-empresarios, así como iniciativas destacadas en sostenibilidad, inclusión, innovación, internacionalización, formación y promoción de la gastronomía española. La gala incluye también un Premio Especial a la Concordia “José Luis Fernández Noriega” y mantiene el reconocimiento al servicio de sala, incorporado en la decimoséptima edición.