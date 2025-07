11 Comments

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) aprobada por el Ayuntamiento para nuestra ciudad. Se trata de cuestiones formales, como no haberlo incluido previamente en el Plan de Movilidad Sostenible. El gobierno municipal esta encantado de que se retrase la puesta en marcha de la ZBE, porque no le gusta poner restricciones de ningún tipo a la libre circulación de los automóviles, por muy evidente que sea su necesidad : es una de sus señas de identidad. Sin embargo de ello dependen las ayudas europeas solicitadas para este fin y no tendrá mas remedio que cumplir los plazos, si no quiere perderlas.

En el caso de Segovia, se ha hecho coincidir los limites de la ZBE con el perímetro del recinto amurallado (aunque, a mi juicio, se deberían haber incluido las calles de San Valentín y el Paseo de los Tilos); pero no hay que perder de vista que los problemas creados por el trafico de automóviles en esta zona, no son solo de contaminación sino, fundamentalmente, de falta de espacio para tantos vehículos, como suele ocurrir en los centros históricos de tantas ciudades por el mundo.

Si se quiere mantener vivos estos centros históricos, lo primero que hay que hacer es proporcionar unas condiciones de habitabilidad adecuadas para sus residentes.

Es evidente, como en el resto de España, la dificultad de encontrar viviendas en alquiler a precios asequibles, y es vergonzoso, que el Ayuntamiento no mueva un dedo por atajar la existencia de pisos turísticos ilegales, como es su obligación. Pero también es muy importante, y fácil de lograr, que quienes consiguen vivir en el recinto amurallado, dispongan de plazas de aparcamiento dentro del mismo y no como ocurre actualmente, que, a pesar de pagar la tasa de la ORA, no encuentran donde estacionar. No se puede enviar a los residentes en este recinto, a aparcar fuera de él. Por eso es imprescindible impedir el acceso de vehículos, ajenos al mismo, que no sean imprescindibles para su actividad normal.

Para ello hay que tomar medidas que, en principio, puedan parecer impopulares. Aunque esté demostrada su utilidad, para el conjunto, a medio plazo, como se ha comprobado en ciudades de todo el mundo e incluso en la nuestra.

Lamentablemente, ninguno de los partidos mayoritarios en el Ayuntamiento, han tenido la valentía de aplicar con decisión estas medidas, por miedo a perder unos votos en las inmediatas elecciones, y los problemas en el recinto amurallado permanecen.

Los medios de control del acceso a la ZBE, que deberán instalarse, pueden ser muy útiles para racionalizar la llegada de vehículos al recinto amurallado, pero el criterio para permitirlo, no pueden ser unicamente su acción contaminante; porque no tendría sentido llenarlo de vehículos de alta gama, aunque sean de bajas emisiones, si son ajenos a esta zona y su entrada no se justifica por otras razones.

En cuanto al déficit de plazas de aparcamiento para los residentes, que pagan la tasa de la ORA, hay que tener en cuenta que, si realmente aspiramos a que el casco histórico de Segovia sea merecedor del reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad, deberán liberarse de la invasión de automóviles espacios libres históricos, como la plaza de San Esteban, o el entorno de la iglesia de La Trinidad. Y esto supone que habrá que disponer de mas plazas para ellos en sus proximidades y eso se consigue restringiendo el acceso de vehículos foráneos.

Paralelamente, el consistorio debe incidir en la mejora del transporte colectivo que comunica el centro histórico con el resto de la ciudad, rebajando precios del billete y ampliando horarios de servicio, sobre todo el de finalización que, a mi juicio, es demasiado temprano para las necesidades de quienes trabajan o acuden por otros motivos a esta zona.

También es importante mantener la actualización continua del servicio de auto-taxi, que cada vez tiene mas demanda por su utilidad, e incluso economía cuando se comparte entre varios pasajeros.