Conozco a la protagonista de hoy desde siempre. La distancia que nos separaba durante la adolescencia se podía medir en pupitres (tres o cuatro más allá o acá) en el Colegio Sagrado Corazón, Madres Jesuitinas. Con el tiempo, Blanca Gómez, que siempre mostró una especial facilidad para cantar, se dedicó al mundo lírico de manera profesional y eligió el mundo de la Historia Medieval, otro de sus fuertes, en la Universidad. Su labor, desde el Coro de RTVE, se ha desarrollado en diverso rincones de España y del mundo pero no por ello deja de sentir a Segovia como su lugar en el mundo.

P-¿Cómo comenzó tu experiencia como cantante lírica? ¿Cuál ha sido la trayectoria que has seguido desde que te alejaste de Segovia?

R-Creo que nunca he salido del todo de Segovia porque sigo manteniendo relación con la familia y los amigos, unos lazos muy estrechos con Segovia. Allí tengo mi casa y voy siempre que puedo porque para mi actividad como cantante profesional en el mundo lírico es necesario vivir en Madrid. Desde que supe que iba a dedicarme a este mundo, porque primero estudié Historia Medieval en la Universidad Complutense y al tiempo me metí en la Escuela Superior de Canto… desde entonces, llevo 30 años en Madrid, estoy “un poco a medias”, pero resido en Madrid.

Para hacer mi trabajo diario, o participaba en grupos de Cámara de Música Antigua o en otro tipo de Formaciones o de Ensambles pero, en cualquier caso, tenía que estar en Madrid. Luego, cuando entré en el Coro de RTVE, en el que llevo desde el año 1994, esa necesidad fue muchísimo más evidente. Soy fija en el coro desde el año 2000 y entre medias he hecho mucha música antigua en grupos como la Capilla Real de Madrid, donde estuve mucho tiempo, o participando en grupos dedicados a la música de cámara o como solista, que es lo que me hubiese gustado ser, vivir solamente de mi faceta de cantante solista pero, es muy complicado porque tienes que tener un agente, son necesarios, ellos te representan a todos los niveles. También me hubiese gustado cantar más ópera pero, ahora mismo comienza a ser un mundo bastante cerrado si no te representa alguien.

P-Conocida la trayectoria ¿En qué momento decides dedicarte al mundo de la Lírica? No es muy habitual…

R-Desde “pequeñita”, y tú lo sabes, estuve cantando siempre. Primero en el Coro de las Cantoras de las Jesuitinas pero luego, a los 14 años, entré a formar parte de lo que con el tiempo sería la Coral Ágora de Segovia. En un momento determinado, cuando estaba estudiando en Madrid, empezamos a recibir clases de una profesora de canto y predije: me voy a dedicar a la historia profesionalmente y la música será mi hobby o, al revés, y así fue al final porque entré en la Escuela Superior de Canto en el año 1987 y, eso me adsorbió porque me gustaba mucho el mundo de la escena, interpretar, la voz… me parecía el espectáculo más completo de todos. Decidí que lo haría al revés: Me dedicaría profesionalmente al mundo de la música y mi hobby sería la historia y, así me he mantenido. Soy una “ventanita” al mundo de la cultura, me interesa todo lo que sean las bellas artes. Al principio creí que me dedicaría a la ópera pero luego me di cuenta de que me gustaba muchísimo el mundo de la música antigua y, durante muchos años estuve metida en cursos y en grupos pequeños porque me encantaba.

P-¿La música te ha llevado por muchos lugares?

R-Sí. Me hubiese gustado viajar más, porque es una de las cosas que más enriquecen a todos los niveles, pero si me ha llevado a muchos sitios. He viajado por toda España y, en el extranjero, he estado en Alemania, Francia, Israel… Me hubiese gustado viajar más pero a veces las cosas no son tan fáciles.

P-Pero en el Coro de RTVE tienes un trabajo fijo, que en este mundo, no es poca cosa…

R-Durante muchos años pensé que estaba pagando un peaje por estar “fija” en el coro porque el mundo en el que me muevo, el mundo lírico, es complicadísimo, hay muchísimas cantantes líricas. Mantener una calidad y una estabilidad es muy complicado. He visto gente con voces excepcionales, con carreras que parecían muy prometedoras, que al final han devenido en nada. También, tengo que decir que llegar a mi edad (pronto los 58 años), y seguir cantando y manteniendo una calidad vocal importante… es muy complicado. Tienes que saber elegir “tu” repertorio y las cosas que puedes, o no, hacer. En un momento determinado me di cuenta de que al entrar en el Coro de Televisión pagaba un peaje pero ahora mismo, en estas circunstancias que estamos viviendo, muchas personas nos han dicho lo afortunados que éramos por tener un trabajo fijo que además, siendo cierto que tuvimos un parón, después nos ha permitido seguir haciendo conciertos…

P-¿Recuerdas de una manera especial algún concierto? Por bueno o malo…

R-Sí, hay varios. Uno que hice en Segovia con otra soprano: “Las lecciones de las Tinieblas Couperin”, obra para dos sopranos que hicimos en San Juan de los Caballeros… ¡Me encantó! Cantar música francesa con un repertorio de la época de Luis XIV que es complicadísima… lo recuerdo con muchísimo cariño. También hay un concierto, que quiero repetir en Segovia y estoy haciendo lo posible porque así sea: “El Diario de Clara Schumann”, una historia que se me ocurrió y puse en marcha junto a Luis Ángel de Benito. Yo me convertía en Clara Schumann y leía unos fragmentos de su diario y, al mismo tiempo, lo ilustrábamos con todos los autores que habían rodeado la figura de esta mujer. Realmente la historia es como de novela y a mi me encantó cantar y ser Clara Schumann… recitar, leer… Esa doble faceta entre actriz y cantante, me encantó. Ese concierto lo hicimos para Televisión Española, se grabó para la tele y la radio… y guardo un recuerdo muy bonito. Hay más pero estos dos…

P-Hablando de tu “hobby”, la Historia Medieval… Es un tema de especial densidad. Mucho Castillo, mucha guerra… Mucho Garcinuñez contra Garcifernández…

R-(Risas) Desde pequeñita, siempre dije que me encantaban los castillos, los caballeros… Siempre he pensado que el haber nacido en una ciudad como Segovia, a nada que se tenga un poquito de sensibilidad y la mente abierta a la belleza, te tiene que impresionar y, soy muy impresionable… Me encantan los castillos, las reinas y esas historias… aunque la Historia Medieval es más compleja que todo eso pero, el mundo de la Historia me fascina porque es fundamental, si no sabemos de dónde venimos…como vamos a mejorar. Me parece muy triste que la gente no conozca la historia del lugar en el que vive.

P-¿Cuándo dices que eres cantante lírica y has estudiado Historia Medieval…? ¿Qué cara se le queda a la gente?

R-Tenia varios compañeros en La Capilla Real que, cuando me veían, empezaban a hablarme como si hubieran salido de la obra “La Venganza de Don Mendo”… La gente se me queda mirando con una cara un poco especial… Después, a veces, tienes que empezar a explicar… de hecho he vivido varias anécdotas a causa de ello. Siempre he seguido estudiando, informándome… un cantante siempre tiene que seguir formándose y leyendo, abriendo la mente constantemente, no te puedes quedar atascado.

P-Como curiosidad… ¿Qué rey o personaje histórico te gusta más?

R-¡Madre mía! Me gustan varios pero tengo que reconocer que soy mucho de Ricardo Corazón de León (Rey de Inglaterra. 1157-1199) y, en España soy muy, muy de Isabel la Católica… Coincido con ella en la fecha del cumpleaños, el 22 de abril y, somos casi vecinas, ella de Madrigal de las Altas Torres y yo de Segovia. También me encanta un personaje muy unido a ella: el Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba… No lo había pensado pero tengo muchos.

P-Ha llegado el momento de conocer tu opinión sobre cómo ves Segovia desde el momento que estás viviendo. Desde el Coro de RTVE, de la distancia con esta ciudad desde que vives dedicada a tu profesión ¿Cómo ves Segovia hoy cuando vienes a ver a la familia?

R-Estoy siempre que puedo en Segovia, soy “Blanca de Segovia”. Cuando me encuentro a alguien y me pregunta si soy de Segovia le contesto que si no lo sabe debemos haber hablado poco. No entiendo mi vida sin Segovia porque están ahí mis raíces. ¿Cómo veo Segovia? De Segovia me tuve que ir porque no me quedó más remedio. Luego, en un momento concreto, me pesó mucho a nivel personal… Pero entiendo que el tipo de vida y relaciones que se pueden realizar allí, es impensable en otras ciudades más grandes.

Me gustaría que fuésemos más abiertos aunque, en eso estamos avanzando muchísimo y, lo que creo es que Segovia debería abrirse a las artes, a la música… a ese tipo de industria. Es muy complicado que ese pasado y esa belleza que tiene derive en una industrialización galopante, que a lo mejor sí necesita, porque no puede ser todo hostelería o bares (muy importante), pero en Segovia deberíamos luchar por la diversificación cultural y económica. Echo en falta luchar mucho más por Segovia pero desde una perspectiva más abierta y buscando nuevos caminos.

También… ¡Me muero de pena! No he dejado nunca de ir a Segovia pero, las veces que he ido últimamente, ver Segovia en la situación actual… ¡Me duele el corazón! Y me duele mucho ver que la gente más formada se tiene que ir fuera. Así no podemos sobrevivir. No sé qué tipo de políticas industriales o económicas hay que hacer para que esta sea una ciudad viva porque ahora está moribunda y eso, me duele muchísimo. No puede ser que solo se vea vida en la ciudad cuando están los Bares y Restaurantes abiertos, tiene que haber más cosas.

P-¿Te veremos en Segovia otra vez?

R-Para dar algún dato, vivo en Valdemorillo, lugar que en su día perteneció a Segovia. Yo siempre he dicho que estoy “repoblando”… de hecho, cerca de mi casa hay un puente que antiguamente utilizaban los arrieros. Según me haga cada vez más mayor, estaré más en Segovia. Mi futuro, contando con que con la edad las perspectivas como cantante cada vez se irán cerrando más y, me jubilaré o me iré retirando y, sé que estaré en Segovia. El trabajo que tendré que hacer será por y para Segovia, para ayudar en todo lo necesario. Algo que siempre he comentado a los alcaldes, alcaldesas y gentes de la cultura… Siempre les he dicho que todo lo que pueda apoyar desde mi posición como Blanca Gómez, Soprano, podrán utilizarlo. En el futuro me veo más en Segovia, aunque últimamente no he ido mucho… por la covid.

P-Por cierto, próximamente verá la luz una grabación con historia. Una selección de la obra de María de Pablos, una segoviana que en el año 1929, principios del siglo XX, consiguió una beca para la Academia de España en Roma. Una beca que muy poca gente conseguía y menos en aquella época… y, en esa grabación, tienes mucho que ver

R-Esta mujer fue un fenómeno en su época. Aprendió de los grandes, dio clases a Falla, fue coetánea de Machado y puso música a algunos de sus poemas… La Fundación Don Juan de Borbón ha puesto mucho empeño en dar visibilidad a su figura y, como todo lo relativo a las mujeres ha ido ganado importancia en los últimos años, se ofreció un primer concierto con sus partituras en el año 2018 al que vino un sobrino nieto de esta mujer. En aquel concierto se presentó el libro realizado sobre María de Pablos por Mariano Gómez de Casso y, desde aquel momento, hemos estado dispuestos a grabar su música pero se ha ido posponiendo desde hace 4 años, el último retraso fue a causa de la covi19. Por fin se grabó en diciembre de 2020 y se presentará ahora. La grabación se compone de un cuarteto de cuerda, muy interesante, más los ciclos de canciones que escribió: Cuatro para Soprano, dos para Tenor, y un quinteto para Soprano y Tenor con piano, chelo y violín. Este programa es el mismo que se interpretó hace dos años en el Teatro Juan Bravo, para celebrar los 100 años de la Filarmónica…. En el disco, yo soy la Soprano y el Tenor es Juan Antonio Sanabria. La grabación se presentará en los próximos días.