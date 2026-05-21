La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín, ha denunciado este miércoles que el equipo de gobierno ha incluido por urgencia una modificación presupuestaria que suprime 150.000 euros de la partida de horas extraordinarias para destinarlos a otras actuaciones, mientras los agentes de la Policía Local llevan más de cinco meses sin cobrar las horas extra que realizaron por decreto de la Alcaldía desde las pasadas Navidades.

Martín ha reconocido que las partidas de destino son necesarias —bonos comercio, el convenio con la Universidad Complutense para el abrigo del Molino y el incremento del coste del servicio de ayuda a domicilio—, pero ha lamentado que una vez más “quien sale peor parado son los trabajadores municipales”. “Al final esto es como cuando te pones una manta que es corta: para taparte la cabeza se te quedan fuera los pies”, ha resumido. La portavoz ha cuestionado además la urgencia de la modificación, recordando que el año pasado los bonos comercio se tramitaron en noviembre, y ha señalado que se suprimen también partidas de estudios de movilidad —como la actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible— y las subvenciones para inspecciones técnicas de edificios, que según el PSOE han dejado de publicitarse desde que gobierna el PP.

Los socialistas han solicitado la convocatoria urgente de la comisión de personal, que no figura entre las previstas para la semana que viene, para exigir explicaciones al equipo de gobierno. Martín ha subrayado que la justificación del expediente se limita a indicar que “no va a ser necesario ese dinero”, algo que ha considerado insuficiente cuando la Policía Local arrastra el impago de las horas extra de Navidad, de la carrera Monumental, de la Media Maratón y de otros servicios decretados en los primeros meses del año. “No les van a pagar las horas extras y encima ahora restan dinero de esas gratificaciones”, ha sentenciado.

Ferias, expedientes y cuatro policías un sábado noche

Martín ha enmarcado la situación en el conflicto abierto con la Policía Local y ha recordado que el alcalde se comprometió a tener resueltos los expedientes disciplinarios y la reorganización del servicio antes de las ferias y fiestas de finales de junio. “Queda un mes, los expedientes están abiertos, no se ha hecho la reorganización del servicio y se suspenden las reuniones de negociación”, ha advertido. La portavoz ha revelado además que un reciente sábado noche la ciudad contó con solo cuatro agentes de Policía Local más el jefe de turno, y ha anticipado que si la situación no se resuelve, las fiestas requerirán nuevos decretos obligatorios para cubrir los dispositivos de seguridad sin que los agentes hayan cobrado los anteriores.

Preguntada por el caso Rosalía Serrano, Martín ha confirmado que el PSOE se ha personado como acusación popular en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 6 para poner a disposición de la justicia toda la información recabada por el grupo socialista durante su investigación en el Ayuntamiento.