El alcalde de Segovia, José Mazarías, se reunió el lunes con cuatro representantes de los vecinos de la calle San Gabriel para abordar las quejas que este colectivo viene expresando desde finales de abril mediante una campaña de carteles en ventanas y balcones en la que reclaman menos tráfico y más seguridad vial en la zona.

El encuentro se saldó con el compromiso municipal de instalar un radar disuasorio (de los que muestran la velocidad al conductor con una señal de aprobación o advertencia) y de estudiar la viabilidad de un nuevo paso de cebra a la altura de las escaleras que conectan con Padre Claret, pendiente de informe de la Policía Local. Los vecinos también pidieron que las marcas viales se pinten en mayor tamaño.

Mazarías no ocultó su malestar por la forma en que se canalizaron las protestas. “Me disgustó que antes de iniciar esta campaña no hubieran hablado con nosotros”, reconoció en una entrevista en Vive Radio Segovia, donde recordó que hace dos años otro representante vecinal trasladó reivindicaciones similares y todas se ejecutaron: la limitación de velocidad a 30 km/h, la señalización vertical y horizontal, los pasos elevados y el incremento de controles policiales. “Se ha hecho todo”, insistió el alcalde, que añadió que según los informes de la Policía Local no consta ningún atestado por atropello en la vía, aunque admitió que “el peligro potencial está ahí” por tratarse de una arteria muy cargada de tráfico.

Menos autobuses a partir de julio

Junto al radar, el Ayuntamiento confía en que otras actuaciones ya en marcha alivien la presión sobre San Gabriel. La más relevante es la puesta en funcionamiento del aparcamiento de autobuses turísticos en el antiguo Regimiento, prevista para julio, que obligará a estos vehículos a dejar de circular por la calle. Mazarías explicó que el sistema arrancará de forma gratuita como ensayo, con uso obligatorio, antes de implantar la tasa definitiva. La remodelación de la rotonda de Melitón Martín, actualmente en obras, también contribuirá según el alcalde a dar mayor fluidez al tráfico y a reducir las retenciones que se trasladan a la zona.

En la reunión participaron por parte del Ayuntamiento los concejales José Luis Horcajo (Hacienda, Obras e Infraestructuras), César Martín (Seguridad Ciudadana) y Gabriel Cobos (Sostenibilidad Ambiental y Participación Ciudadana). En representación de los vecinos acudieron Pedro de Francisco, Amalio Merino, Julián Garrido y Luis Llorente. Ambas partes calificaron el encuentro como satisfactorio.