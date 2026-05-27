Cuéllar se desmarca del plan de la Diputación para el eclipse solar

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cuéllar salió el pasado viernes al paso de las críticas del Partido Popular por la decisión municipal de no integrarse en la red de puntos de observación del eclipse solar del 12 de agosto organizada por el CECOPI de la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial. En rueda de prensa, el concejal de Seguridad y Medio Ambiente, Tomás Marcos, y la concejal de Turismo, Maite Sánchez, defendieron la postura del Consistorio y cargaron contra lo que consideran una falta de recursos y planificación por parte de las administraciones superiores.

La Diputación había designado Cuéllar como uno de los municipios de referencia para la observación del eclipse, con el alto de Las Lomas como ubicación propuesta. Sin embargo, el equipo de gobierno considera que el emplazamiento, de unas siete hectáreas, no reúne las condiciones necesarias. “Es un sitio amplio, pero quizá no cabemos ni la gente de Cuéllar”, señaló Tomás Marcos, que añadió que se trata de un espacio muy abierto, difícil de controlar en accesos de vehículos y en el que no todo el terreno es de propiedad municipal, uno de los requisitos exigidos por la Diputación. En los casos en que el suelo no fuera público, la institución provincial exigía un acuerdo con los propietarios que, según el concejal, no iba acompañado de contrapartida alguna.

Marcos comparó la situación con la de otros municipios como Riaza, donde el público será conducido a la ermita de Hontanares, un paraje con una sola carretera de acceso que facilita el control. “No es lo mismo que yo te invite a mi casa que tú vengas. Si yo te invito tengo que tener unas garantías para atenderte”, argumentó, y advirtió de que atraer visitantes sin capacidad para atenderlos “más que favorecer nuestra imagen, lo único que puede hacer es perjudicarla”.

El concejal acusó al PP de obedecer las directrices de sus superiores en la Diputación y la Junta en lugar de analizar la problemática local, y cuestionó qué ocurrirá con la seguridad en los municipios que queden fuera de la red oficial de observación. “Los pueblos que no vayamos a ser puntos de observación, ¿nos van a dejar abandonados?”, planteó.

Actividades propias y subvención “ridícula”

Por su parte, Maite Sánchez calificó las acusaciones del PP de “ruido mediático” y recordó que el Ayuntamiento participa en las reuniones con la Diputación desde enero de 2026 y mantiene contactos sobre el eclipse desde 2023, incluso con miembros del CSIC que estarán presentes en Cuéllar y que ya advirtieron de la peligrosidad de un evento masivo de estas características.

La concejal de Turismo criticó que la Diputación ofrezca una subvención directa de 2.000 euros a cada municipio participante, con independencia de su tamaño, para cubrir la contratación de un grupo musical, aseos portátiles y otras cuestiones de seguridad. “Se trata de una subvención ridícula e injusta”, afirmó, porque aplica criterios de igualdad pero no de proporcionalidad.

Sánchez detalló que Cuéllar desarrollará su propia programación en torno al eclipse, pero no el día 12 de agosto, que quieren dedicar exclusivamente a garantizar la seguridad. Entre las actividades previstas figuran jornadas de fotografía de paisaje, la actividad familiar ‘El cielo es transhumante’ por distintas zonas del municipio, un concierto de piano y candelas la noche del 13 de agosto en San Francisco y el espectáculo infantil ‘La movida espacial’ de Camarón Teatro el día 14.

El equipo de gobierno insistió en que ha remitido su programación a la Diputación y no ha renunciado a la difusión del evento a través de Prodestur, pero quiere mantener el foco en la seguridad y espera que la Guardia Civil y Protección Civil contribuyan a la planificación mediante la junta de seguridad prevista para las próximas semanas.