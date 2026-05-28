5 Comments

El Ayuntamiento de Segovia recurrirá en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la sentencia que le condenó la semana pasada a abonar 27,84 euros a un funcionario municipal por su participación como observador sindical en un proceso de selección de 15 plazas de auxiliar administrativo.
El Consistorio fundamenta el recurso en el criterio de la Intervención municipal, que sostiene que la figura del observador no aparece en el Real Decreto que regula las indemnizaciones por asistencia a tribunales de selección, donde solo se recogen las del presidente, el secretario y los vocales. “Al no existir la figura del observador en la normativa, no existe fijación del precio a percibir a través de una disposición de carácter general”, argumenta Intervención.
El Ayuntamiento admite que el convenio de personal funcionario contempla la presencia del observador en los tribunales —con voz y sin voto—, pero señala que ese documento no fija ningún importe. En cuanto al acuerdo plenario de julio de 2012 que concretó la cuantía en el 70% de la dieta de los vocales y que sirvió de base para abonar esas cantidades durante más de una década, Intervención considera que “no es una disposición de carácter general” y, por tanto, no ampara el pago.
La sentencia de primera instancia, dictada el 19 de mayo, acreditó sin embargo que el propio Ayuntamiento pagó esas dietas de forma ininterrumpida entre 2012 y 2025 sin que existiera ningún problema presupuestario, y que el cambio de criterio se produjo sin convocar la Mesa de Negociación.
28 mayo, 2026
Los observadores en procesos selectivos garantizan que el proceso se realice de forma transparente, objetiva y respetando la igualdad de oportunidades entre aspirantes.
Los miembros titulares y los SUPLENTES (que ni si quiera van) y que por cierto, siempre son los mismos (no como los observadores) sí cobran siempre, y bastante más, así que no creo que se les devuelvan las tripas, más bien se la llenan y ya de pasos los bolsillos. Además, que está aprobado en mesa de negociación, que cumplan los acuerdos a los que llegan. Que llevan unos cuantos juicios perdidos por lo mismo y los que quedan, mientras todos los ciudadanos pagamos esas costas de sus juicios
28 mayo, 2026
Les da iguaaaaal. Ya lo pagamos los ciudadanos. Sentencias, abogados, costas. Ellos en el sillón viendo la tele. Ahora, quien les asesore tiene merecido un premio.
28 mayo, 2026
VERGÜENZAAAAAAA…!.
Vergüenza que entre todos los ciudadanos se paguen sueldos a inútiles que desconocen la Normativa para ejercer sus decisiones.
Vergüenza que entre todos los ciudadanos costeemos los platos rotos de la negligencia de las actuaciones de un funcionario municipal al servicio de todos.
Vergüenza que sus superiores, con sus antecedentes, den alas y responsabilidades a un funcionario negligente y reincidente.
Digo yo que, cuántos juicios perdidos lleva el Consistorios y cuántas costas y gastos legales hemos pagado todos los ciudadanos por su caciquismo y negligencia?.
Es hora de que pongan a cada uno en su sitio y aparten de sus funciones al/los responsables de tanto desatino.
Si todas estas decisiones erróneas/ negligentes y caciquiles tuvieran repercusión en el propio ejecutor y los que avalan sus decisiones, los ciudadanos no serían los únicos y principales perjudicados.
A lo mejor, la solución pasa por una demanda colectiva de alguna plataforma ciudadana contra los responsables…digo yo.
28 mayo, 2026
Madre mía, leyendo los comentarios anteriores, hay que ver cómo se ponen algunos por 27 euros con 84 céntimos. Seguro que no se quejan tanto cuando les cobran 4,5€ por una caña en un bar de la plaza, donde pasan la mayor parte del tiempo, por cierto.
28 mayo, 2026
Pues nada observador la próxima vez que les veas allí, la mayor parte del tiempo por cierto, les invitas tu a la caña. Mucho tiempo pasas por allí por lo que dices.