5 Comments

El Ayuntamiento de El Espinar ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, para impedir cualquier actuación irreversible sobre la presa de El Tejo, la infraestructura que durante medio siglo ha abastecido de agua a los núcleos de El Espinar, San Rafael y La Estación. El recurso, registrado este lunes, va acompañado de una solicitud de medidas cautelarísimas.

La acción judicial responde al silencio administrativo de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y de la División de Seguridad de Infraestructuras del Ministerio para la Transición Ecológica, que no contestaron a las solicitudes de información formuladas por el Consistorio el 24 de febrero y el 5 de marzo. El Ayuntamiento reclama acceso a todos los informes técnicos sobre el estado de la presa y sobre las conclusiones de los trabajos de diagnóstico realizados durante el último año.

El alcalde, Javier Figueredo, ha señalado que el objetivo es “garantizar la máxima transparencia” y evitar que se tomen decisiones sobre una infraestructura esencial sin que el municipio pueda participar en el proceso. Según ha explicado, el Consistorio pidió inicialmente el informe de situación de la presa y recibió como respuesta a comienzos de año que el documento aún no estaba redactado. Posteriormente tuvo conocimiento de que ese informe podría estar concluido desde diciembre, por lo que amplió su petición a las pruebas y ensayos técnicos realizados.

El recurso recoge que la CHD comunicó en diciembre de 2024 el inicio de actuaciones de emergencia para el vaciado del embalse tras un informe de seguridad del Ministerio. En febrero de 2025, el organismo informó de que se estaban desarrollando trabajos de ingeniería para determinar las actuaciones necesarias.

Ocho meses después de completarse el vaciado, el Ayuntamiento asegura que sigue sin disponer de información detallada sobre el resultado de esos trabajos. En una reunión celebrada el 4 de diciembre de 2025, responsables de la CHD trasladaron verbalmente al alcalde y a los técnicos municipales que era “perfectamente posible, incluso probable” que la presa tuviera que quedar inhabilitada o ser demolida.

El Consistorio ha pedido al TSJ que prohíba cautelarmente cualquier obra relacionada con la inutilización o demolición de la presa hasta que exista sentencia firme y se entregue la documentación. El tribunal no se ha pronunciado aún sobre la admisión de esas medidas. En su escrito, el Ayuntamiento argumenta que no existe un riesgo inmediato que justifique actuaciones urgentes, ya que el embalse permanece vacío desde hace meses, y alerta de una situación de riesgo de cara al verano en el abastecimiento, dado que el municipio depende actualmente de un suministro provisional desde Revenga.