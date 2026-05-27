El PSOE y el PP de Segovia han protagonizado este miércoles un cruce de acusaciones a cuenta de los pagos pendientes a efectivos del Servicio de Extinción de Incendios que fueron desplazados a León durante los incendios del pasado verano. Ambos grupos se han intercambiado sendas notas de prensa en las que se atribuyen mutuamente mentiras, manipulación y falta de rigor.

La portavoz socialista, Clara Martín, denunció que existen jornadas extraordinarias sin abonar a los bomberos que cubrieron aquel operativo, así como a quienes realizaron servicios fuera de sus guardias habituales para suplirles. Según el PSOE, el equipo de gobierno ha respondido con “descalificaciones personales y ataques impropios de una institución” en lugar de aclarar la situación. Martín reprochó además a la concejala de Personal, María Carpio, que siga sin convocar la comisión de Personal con la periodicidad mensual que establece su propio reglamento, algo que considera “especialmente grave” en un contexto que describió como marcado por “conflictos continuos, reclamaciones de trabajadores, sentencias desfavorables y malestar creciente”.

Los socialistas subrayan que la propia nota del PP reconoce la existencia de cantidades pendientes que se abonarán con la nómina de junio. “Niegan el problema mientras admiten que existen cantidades pendientes de pago. Resulta difícil sostener ambas cosas al mismo tiempo”, señalaron.

El PP niega impagos de horas extras

La respuesta del Grupo Popular fue contundente. María Carpio negó “tajantemente” que haya impagos en concepto de horas extras a los bomberos desplazados a León, y explicó que los profesionales que acudieron al operativo lo hicieron dentro de sus turnos ordinarios, mientras que quienes los sustituyeron en el parque perciben compensaciones por productividad, no por horas extras. La concejala acusó a Martín de confundir ambos conceptos “por pura ignorancia o intencionadamente” y lamentó que la portavoz socialista hubiera recibido explicaciones en la Junta de Portavoces y, acto seguido, hubiera convocado una rueda de prensa para mantener sus acusaciones. “Martín sigue fielmente el criterio de los malos periodistas: que la realidad no arruine el titular que tiene decidido vender”, afirmó Carpio.

La concejala popular recordó que durante los mandatos socialistas las deudas con bomberos y policías locales “se prolongaban durante meses, llegando casi a un año en distintos casos”, y aseguró que el actual equipo de gobierno ha implantado el pago de horas extras a mes vencido, algo que calificó de “inédito” en el Ayuntamiento.