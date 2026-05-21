5 Comments

La Policía Local de Segovia y un agente medioambiental de la Junta de Castilla y León rescataron ayer miércoles un corzo que había quedado atrapado en el interior del patio del Pabellón María Martín. Tras comprobar que el animal no presentaba ningún tipo de lesión, fue liberado y devuelto a su entorno natural. No es la primera vez que ejemplares de fauna silvestre aparecen en zonas urbanas de Segovia, favorecidos por la proximidad de la ciudad a espacios naturales.
Seis accidentes y un herido leve en la jornada del miércoles
La Policía Local registró ayer seis accidentes de circulación, cinco de ellos con solo daños materiales y uno con un herido leve tras la caída de un patinete eléctrico en la avenida Gerardo Diego a las 19.49 horas. Los agentes realizaron además tres controles de tráfico con cuatro denuncias —por circular sin cinturón, con la ITV caducada, sin seguro en vigor y con los neumáticos desgastados— e intervinieron en tres incidentes sanitarios, todos con traslado al Hospital General de Segovia.
21 mayo, 2026
La familia del corzo liberado ileso agradece públicamente a la Policía Local su implicación en el rescate y se solidariza con su reclamación en el pago de horas extras navideñas.
21 mayo, 2026
Con la piel tan fina que tienen los policias locales, que a la mas minima te multan por desacato, lo mismo le han cascado una multa al corzo por no contestarles adecuadamente..
21 mayo, 2026
Como los jabalíes que campan a sus anchas por la Alameda. Según el ayuntamiento: ” están en su hábitat”. El peligro acecha.
21 mayo, 2026
La censura de Acueducto2 vuelve a borrar comentarios inócuos.