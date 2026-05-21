5 Comments

La Policía Local de Segovia y un agente medioambiental de la Junta de Castilla y León rescataron ayer miércoles un corzo que había quedado atrapado en el interior del patio del Pabellón María Martín. Tras comprobar que el animal no presentaba ningún tipo de lesión, fue liberado y devuelto a su entorno natural. No es la primera vez que ejemplares de fauna silvestre aparecen en zonas urbanas de Segovia, favorecidos por la proximidad de la ciudad a espacios naturales.

Seis accidentes y un herido leve en la jornada del miércoles

La Policía Local registró ayer seis accidentes de circulación, cinco de ellos con solo daños materiales y uno con un herido leve tras la caída de un patinete eléctrico en la avenida Gerardo Diego a las 19.49 horas. Los agentes realizaron además tres controles de tráfico con cuatro denuncias —por circular sin cinturón, con la ITV caducada, sin seguro en vigor y con los neumáticos desgastados— e intervinieron en tres incidentes sanitarios, todos con traslado al Hospital General de Segovia.