La piscina de verano de Segovia estrena imagen tras dos años de obras

La piscina municipal de verano de Segovia abrirá sus puertas en junio con una imagen renovada tras las obras de mejora ejecutadas durante los dos últimos años, en las que el Ayuntamiento ha invertido 315.000 euros. El concejal de Deportes, Jesús Garrido, ha destacado que los trabajos permitirán ofrecer unas instalaciones “más modernas, seguras y accesibles”.

Las actuaciones han incluido la reforma integral de los vasos de ambas piscinas y del sistema de depuración, con la renovación completa de la depuradora de la piscina pequeña. También se han renovado pavimentos, duchas y pediluvios para adaptarlos a la normativa vigente, y se han mejorado los vestuarios, la iluminación y los sanitarios. En las zonas exteriores se ha actuado sobre las canalizaciones, se ha resembrado césped y se han colocado tepes para que las zonas ajardinadas lleguen en condiciones a la apertura. El Ayuntamiento ha instalado además 25 nuevos puntos de sombra con sombrillas, nuevas zonas de merendero con mesas y bancos, y papeleras adicionales.

Las tarifas se mantienen congeladas respecto a la temporada anterior. La entrada general costará 3,80 euros a partir de los 15 años y 1,60 euros hasta los 14, con acceso gratuito para los menores de dos años. El abono de temporada queda en 95 euros para adultos y 37,65 euros para el infantil, con descuentos para mayores de 65 años, jóvenes de 15 a 18 y personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%.