Fuencisla Arévalo ha comunicado su dimisión como presidenta de Vox en la provincia de Segovia “por motivos profesionales”, después de más de cuatro años al frente de la formación. Su marcha abre la puerta a la quinta ejecutiva provincial del partido en apenas siete años de historia en Segovia, una rotación que evidencia las dificultades de la formación para consolidar su estructura orgánica en la provincia.

Arévalo, abogada de profesión, fue nombrada por la dirección nacional en mayo de 2022 y presentada públicamente en septiembre de ese mismo año en un acto en el restaurante Convento de Mínimos al que acudió el entonces secretario de organización, Javier Ortega Smith. Tomaba el relevo de Montserrat Sanz, que había dimitido ese mismo mes tras un breve paso por el cargo, que a su vez había sustituido en diciembre de 2020 a Esther Núñez —hoy portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Segovia—, que previamente había relevado en 2019 a Nazario Merino, primer responsable del partido en la provincia.

Desde Vox han agradecido públicamente la “dedicación, compromiso y trabajo” de Arévalo al frente del proyecto y le han deseado “éxito” en el ámbito profesional. Arévalo, por su parte, ha mostrado “su total disposición para continuar colaborando con el partido” y ha ofrecido su experiencia para lo que sea necesario. El partido no ha dado a conocer aún quién asumirá la presidencia provincial ni si habrá una nueva ejecutiva designada desde Madrid, como ha sido habitual en los relevos anteriores.