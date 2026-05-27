Daniela Cecilia García, representante del barrio de Torredondo, ha sido elegida esta tarde por sus compañeros alcaldesa de las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro 2026.

Este año participarán en la semana grande de la ciudad representado a sus barrios quince jóvenes, doce chicas y tres chicos, junto a la representante del Centro de Día de Personas Mayores. En este primer encuentro en el Ayuntamiento tan sólo han faltado las representantes de los barrios de Santo Tomás y La Albuera.

Tras el saludo del alcalde de Segovia, José Mazarías, y la presentación oficial en el Salón de Plenos, se han trasladado hasta la Sala de la Chimenea para conocerse y proceder a la tradicional votación. Posteriormente, han regresado al Salón de Plenos, donde el regidor segoviano ha dado a conocer el nombre de Daniela, la joven que ostentará la montera y el bastón de mando durante las próximas fiestas de Segovia.

Visiblemente emocionada, esta joven de Torredondo, de 17 años, ha confesado que tenía muchas ganas de representar a su barrio y de vivir las fiestas intensamente. El pregón y poder lucir la mantilla le hacen especial ilusión, como así lo ha señalado tras dar a conocer su nombramiento.

Junto a Daniela Cecilia García disfrutarán de estos días tan especiales Inés Martín García, del barrio de Santo Tomás; Nora García Redondo, de San José; Jimena Herranz Martín, de Santa Eulalia; Sofía Gómez, del barrio de San Andrés; Luna Tejedor Martín, de Zamarramala; Lucía Venceslavov Marcos, de Nueva Segovia; y Arantxa Muñoz Sáez, del barrio de El Salvador. Completan este listado Aitor Álvarez García, de San Marcos; Noelia Herrero Rojo, del barrio de San Lorenzo; Lydia Torres Mateo, de Hontoria; Guillermo Moisés Gutiérrez Cáceres, de Fuentemilanos; Paula Guijarro López, de San Millán; José Luis Sancho Senín, de Santa Teresa-Puente de Hierro; y Lucía Callejo Martín, del barrio de La Albuera, junto a Domitila Acebes Acebes, en representación del Centro de Día de Personas Mayores de San José.

La presentación oficial de todos ellos tendrá lugar durante la ceremonia de inicio de las Ferias y Fiestas, que se celebrará en la Plaza Mayor el sábado 20 de junio. Previamente, el 11 d junio, se presentarán ante la corporación municipal en un acto que tendrá lugar en el Jardín del Rey de la Casa de la Moneda.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, acompañado por el concejal de Festejos Patronales, Gabriel Cobos, ha animado al grupo a disfrutar de las fiestas “de una manera diferente” y a vivir esos días “de forma especial representando a sus barrios”.