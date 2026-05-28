Un total de 743 estudiantes segovianos se enfrentan a la PAU la próxima semana

Un total de 743 estudiantes segovianos se examinarán de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) los próximos 2, 3 y 4 de junio, según los datos facilitados por la Universidad de Valladolid. La cifra supone un incremento del 6% respecto a la convocatoria ordinaria de 2025, cuando se matricularon 700 alumnos en la provincia, y convierte a Segovia en el campus del distrito que más crece en términos relativos.

En el conjunto del distrito de la UVa —que agrupa Valladolid, Segovia, Soria y Palencia— se han matriculado 4.692 estudiantes, frente a los 4.535 del año pasado. Valladolid concentra el mayor volumen con 2.821 inscritos, seguida de Segovia, Palencia (636) y Soria (492).

Las pruebas arrancarán a las 9.00 horas del martes con los exámenes de Lengua Castellana y Literatura, seguidos de Historia de la Filosofía a las 11.30 y las asignaturas específicas de cada modalidad de Bachillerato por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas. El miércoles será el turno de Inglés e Historia de España en horario de mañana, con la tarde reservada de nuevo a las materias específicas.

Como referencia, en la convocatoria ordinaria de 2025 el 97,03% de los estudiantes presentados en Segovia superó la prueba, con una nota media de 7,52, en línea con los resultados del resto del distrito.