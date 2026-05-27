La Guardia Civil detiene en Cuéllar a un prófugo con seis señalamientos judiciales

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a un hombre, de 31 años de edad y residente en Cuéllar, al que le constaban seis señalamientos judiciales emitidos por varios Tribunales de Instancia de Segovia por diversos delitos, contra el patrimonio, contra la seguridad vial, atentado contra agente de la autoridad y diferentes quebrantamientos de condenas.

Los hechos se iniciaron tras diversas gestiones realizadas para la localización del ahora detenido. Tras confirmar la presencia de éste en la localidad de Cuéllar, se organizó un dispositivo para su detención durante la noche del 21 al 22 de mayo. Al advertir la presencia de personal de Guardia Civil, esta persona emprendió la fuga con su vehículo, adentrándose posteriormente en una zona de pinares huyendo campo a través, extendiéndose de inmediato el dispositivo de búsqueda para su localización a dichas zonas durante la noche.

Fruto del operativo establecido por parte de varias Unidades pertenecientes a la Compañía de Cuellar (Unidades de Seguridad de Seguridad Ciudadana, Equipo ROCA y Equipo VIOGEN) se logró su localización, procediendo a su detención en la mañana siguiente sin que se produjeran incidentes relevantes.

Una vez detenido, fue trasladado a dependencias oficiales del Puesto de la Guardia Civil de Cuéllar para la instrucción de las correspondientes diligencias y posterior puesta a disposición de la autoridad judicial competente del Tribunal de Instancia de Cuéllar, que decretó su ingreso en prisión inmediata.

La Guardia Civil continúa trabajando de forma permanente en la localización y puesta a disposición judiciales de personas reclamadas por los diferentes órganos judiciales, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales y reforzar la seguridad ciudadana.