4 Comments

El sindicato de policías locales SPPMCyL ha denunciado este miércoles que los agentes de la Policía Local de Segovia llevan cinco meses sin cobrar las horas extraordinarias que realizaron durante las pasadas Navidades por orden directa de la Alcaldía. En concreto, se refiere a los servicios prestados fuera de su jornada habitual los días 24 de diciembre (Tarde Buena), 31 de diciembre (Carrera San Silvestre) y 5 de enero (Cabalgata de Reyes), ordenados mediante decreto del alcalde.

El sindicato ha señalado la contradicción entre la rapidez con la que se redactaron los decretos y se incoaron expedientes disciplinarios contra quienes no acudieron, y la demora en abonar las retribuciones a quienes sí cumplieron.

“Los responsables tuvieron mucha celeridad en la redacción de los mencionados decretos, también en la incoación de expedientes disciplinarios. No observamos la misma celeridad en el abono de las retribuciones”, señala el SPPMCyL.

La deuda no se limita a la Navidad. El sindicato ha detallado que los agentes también han realizado servicios extraordinarios obligatorios mediante decreto durante los primeros meses de 2026, como la carrera Monumental de marzo y la Media Maratón de abril, “todas ellas sin haber sido retribuidas a día de hoy”. A ello se suma el 2,5% del complemento de jornada correspondiente al año 2025, que el sindicato ha reclamado incluso por escrito sin obtener respuesta.

“Es desalentador para los policías locales sentirse obligados a realizar horas extra y que transcurran cinco meses y todavía no se les haya retribuido por el servicio prestado”, concluye el SPPMCyL, que ha reconocido que “en otros tiempos esta situación no se daba”. La denuncia se suma al conflicto abierto entre la Policía Local y el equipo de gobierno por los expedientes disciplinarios, que afectan a un tercio de la plantilla y que el PSOE ha exigido archivar de forma inmediata.