Una nube de polvo africano afectará a Segovia hasta el jueves

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha alertado de un episodio de intrusión de polvo procedente del norte de África que afectará a toda la comunidad desde la tarde de hoy martes hasta, al menos, el jueves 28 de mayo. Los modelos de predicción apuntan a que las concentraciones de partículas PM10 podrían superar los 50 μg/m³ de media en 24 horas, un nivel que se considera de calidad del aire “muy desfavorable”.

La Junta recomienda a los grupos de riesgo y personas sensibles —con enfermedades cardiorrespiratorias o alergias graves— que reduzcan las actividades prolongadas o intensas al aire libre y que los asmáticos sigan su plan de medicación con especial atención. También aconseja a la población general vigilar la aparición de síntomas como tos, irritación de garganta o fatiga excesiva. Además, pide evitar la quema de restos vegetales y cualquier actividad que genere emisión de partículas mientras dure el episodio.