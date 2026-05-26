La Guardia Civil de Segovia ha localizado con vida y en buen estado de salud a un joven que había desaparecido en la tarde de ayer, día 25 de mayo, mientras realizaba un recorrido a pie entre las localidades de Robregordo (Madrid) y Prádena (Segovia).

A las 00:15 horas de hoy, el Centro Coordinador de Emergencias comunicó que una persona alertaba de la desaparición de un amigo suyo, quien había iniciado el trayecto a pie desde Robregordo hacia Prádena. El desaparecido no conocía la zona y se había quedado sin batería en el teléfono móvil, siendo la última posición conocida un punto intermedio entre ambas localidades.

De forma inmediata, la Guardia Civil, lideró, dirigió y coordinó un amplio dispositivo de búsqueda, que se prolongó durante toda la noche. En el operativo participaron activamente unidades de Seguridad Ciudadana de las provincias de Segovia y Madrid, patrullas del SEPRONA, los Equipos de Rescate en Montaña de Riaza (Segovia) y Navacerrada (Madrid), así como el helicóptero de la Guardia Civil con base en Madrid.

Durante la madrugada, el SEREIM de Navacerrada recorrió la zona de la última posición conocida utilizando linternas y megafonía, sin lograr la localización inicial del joven. Paralelamente, se preparó la intervención del helicóptero para continuar la búsqueda desde el aire a primera hora de la mañana.

Finalmente, a las 09:15 horas de hoy, 26 de mayo, una patrulla de Seguridad Ciudadana localizó al joven en una parada de autobús del término municipal de Prádena, encontrándose en buen estado de salud y sin requerir asistencia sanitaria.

En total, cerca de 50 personas, participaron en las labores de búsqueda y localización. La Guardia Civil agradece la colaboración de todos los efectivos participantes y destaca la rápida coordinación entre unidades, que ha permitido la feliz resolución de este incidente.