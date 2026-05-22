Alarma vecinal en Carrascalejo y Parque Robledo por presuntos robos en domicilios

Vecinos de la urbanización de Carrascalejo, en el municipio de Palazuelos de Eresma, han alertado a través del grupo de Facebook de la localidad de un presunto robo en una vivienda ocurrido en la tarde del jueves, en torno a las 18.00 horas, en la avenida de los Carrascalejos. El mismo mensaje, compartido desde otro grupo vecinal, apunta a un segundo incidente esa misma mañana en la urbanización de Parque Robledo.

La información, que por el momento procede exclusivamente de fuentes vecinales en redes sociales, no ha sido confirmada oficialmente por la Guardia Civil.

Los vecinos de la zona piden extremar la precaución y comunicar cualquier movimiento sospechoso al 112.