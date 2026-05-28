5 Comments

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ha desestimado el recurso de apelación del Ayuntamiento de Segovia y ha confirmado que el Consistorio incurrió en desviación de poder en su gestión del conflicto laboral con la Policía Local. La sentencia, dictada el 25 de mayo por tres magistrados, condena de nuevo al Ayuntamiento al pago de las costas procesales, con un límite de 500 euros.
El fallo ratifica íntegramente la sentencia de primera instancia de 26 de enero de 2026, que apreció que el Ayuntamiento había dado un trato desigual a situaciones idénticas entre agentes de la Policía Local. Aquella resolución concluyó que la actuación municipal “no pretende la defensa de la legalidad en materia de personal, sino reforzar su posición en el ámbito negociador”, imponiendo condiciones laborales más perjudiciales a un grupo de funcionarios en pleno conflicto con el cuerpo.
Fue precisamente esa apreciación de desviación de poder lo que llevó al equipo de gobierno a recurrir en apelación. Sin embargo, la Sala del TSJ ha respaldado al juez de Segovia al considerar que su valoración de la prueba no fue “arbitraria, irracional o ilógica” y que las alegaciones del Ayuntamiento no desvirtúan la conclusión alcanzada.
El sindicato SPPMCyL, que ha hecho pública la resolución, ha vuelto a lamentar que el coste de las costas recaiga sobre los contribuyentes y ha exigido “una rectificación de los responsables para con el colectivo de la Policía Local”, aunque ha admitido que “mucho nos tememos” que no llegará. Se trata de la segunda sentencia con condena en costas que el sindicato obtiene frente al Ayuntamiento en lo que va de año, tras la de enero, y la cuarta resolución judicial desfavorable para el Consistorio en materia de personal en los últimos doce meses.
28 mayo, 2026
Alomejor habría que dar una vuelta al puesto de jefa de personal…
¡4 sentencias desfavorables y las que quedan¡
28 mayo, 2026
VERGÜENZAAAAAAAAAAAAAAAAA…!.
Más vergüenza para todos los responsables. Si este Ayuntamiento sigue tomando decisiones arbitrarias y caciquiles, se avecinan muuuuchos reveses judiciales, con el coste económico que ello implica para los ciudadanos.
Ya es hora de que se incoen expedientes administrativos y se exijan responsabilidades. Se ha entrado en una espiral de tomar decisiones negligentes sin ninguna base normativa que luego puedan ser ratificadas en un juzgado.
El problema es el de siempre, aunque el Consistorio pierda el juicio, los gastos los pagan los ciudadanos. Si el dinero saliese de los responsables de la decisión errónea, caciquil y sin base legal, otro gallo nos contaría. Pero como nuestro bienamado Alcalde dijo en su momento “no hemos venido aquí a perder dinero”. https://www.acueducto2.com/mazarias-aqui-no-se-viene-a-perder-dinero/149972
28 mayo, 2026
Y mientras tanto quien asesora jurídicamente a estas personas?. Habrá una sección de personal o un/a responsable de todo esto que repercute en el ciudadano. Aquí no se puede despedir a nadie? Pregunto.
28 mayo, 2026
La primera fue la de enero de primera instancia y en este mes dos más, la que se publica hoy del TSJ y la que se publicó ayer con los observadores.
Que pensaríamos de un funcionario de urbanismo que debido a sus desiones se denuncia en el juzgado y pierde cuatro juicios y tres de ellos en condena de costas?
Y si fuese un policía local al que denuncian y debido a sus intervenciones le condenan en cuatro juicios y también en costas?
¿cómo actuaría el Alcalde y la concejala de personal con estos funcionarios? ¿les abrirían expedientes disciplinarios? o ¿no pasaría nada?
28 mayo, 2026
A alguien le queda grande el puesto.