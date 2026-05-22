El Ayuntamiento absorberá Evisego para gestionar directamente la vivienda pública

El Ayuntamiento de Segovia convertirá la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (Evisego) en medio propio municipal, una operación que el alcalde, José Mazarías, ha enmarcado en el proceso de reorganización interna que lleva a cabo el equipo de gobierno.

Mazarías ha señalado que el expediente está “muy avanzado” y podría aprobarse próximamente en el pleno. Con esta transformación, el Consistorio busca ganar capacidad de actuación en materia de vivienda pública y rehabilitación urbana. “Nos permitirá actuar con más rapidez, gestionar directamente determinados proyectos y aprovechar mucho mejor los recursos municipales”, ha indicado el alcalde.

La Junta de Gobierno también ha aprobado una subvención de 123.247,20 euros destinada a la empresa municipal para el pago de nóminas y la gestión de viviendas sociales.

El alcalde ha situado esta medida dentro de un contexto más amplio de regularización administrativa, en el que el equipo de gobierno está abordando contratos caducados y servicios sin actualizar que, según ha explicado, se acumulaban desde hace años en la estructura municipal.