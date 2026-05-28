Los espectáculos ‘Va de Bach’ y ‘Arraigo’ llegan al Teatro Juan Bravo

Después de que el Teatro Juan Bravo acogiera la semana pasada la actuación de la compañía Daniel Rodríguez y su ‘Transeúnte’, el ciclo ‘Nuevas danzas’ continúa mañana viernes, 29 de mayo, a las 20:30 horas, con la visita de Aracaladanza y el sábado, 30 de mayo, a la misma hora, con un espectáculo de la compañía ARIVINEDanza.

Con Johann Sebastián Bach como excusa e inspiración, Aracaladanza subirá a las tablas segovianas a partir de las 20:30 horas de mañana, viernes, para bailar e imaginar con ‘Va de Bach’, por medio de un montaje planteado para espectadores de todas las edades, con el objetivo de que cada cual, dependiendo de sus intereses, disfrute de la propuesta a su manera.

La compañía madrileña, que atesora el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 2010, lleva décadas abanderando un riguroso lenguaje escénico dirigido al público familiar e infantil, con el que han conseguido espectáculos como este ‘Va de Bach’, que carece de estructura argumental y narrativa convencional, pero que busca prender la llama de la imaginación de cualquier espectador, convirtiendo a los elementos escenográficos en protagonistas.

Para la Aracaladanza, que con este espectáculo fue finalista en los premios MAX 2025 en la categoría de Mejor Espectáculo para Público Infantil, Juvenil o Familiar y ganador del premio TALIA 2025 de la Academia de las Artes Escénicas a la Mejor Escenografía, ‘Va de Bach’ no busca tanto coreografiar la música de Bach, sino “bucear en universo creativo que permita imaginar libremente a quien abra los ojos y afine los oídos”.

Para el sábado, por otro lado, el Teatro propone una tarde de ‘Arraigo’ y periplo por las danzas y las emociones que han construido la identidad de los españoles en las distintas Comunidades Autónomas. Con Nereida Garrote, Elysa López, Lara Simón, Daniel Escolar, Alejandro Mármol, Jorge Morera y Adrián Ávila sobre el escenario, el montaje de ARVINEDanza baila desde el origen del folklore y la escuela bolera hasta la parte más moderna de la danza estilizada y el flamenco, reflejando la evolución hasta el momento actual de la danza tradicional.

ARVINEDanza, primera compañía profesional de danza española establecida en Castilla y León, cumple este 2026 diez años sobre los escenarios, recogiendo el legado de Mariemma y transformándolo en un lenguaje actual, combinando tradición y modernidad, rigor y frescura y raíz y emoción.

Para cada una de las funciones del ciclo ‘Nuevas danzas’, el Teatro ha establecido un precio de entrada de 16 euros para el público general y de 11 euros para el público joven, aunque es preciso recordar que el Juan Bravo también puso a disposición del público abonos por 40 y 27 euros para disfrutar, tanto de estos dos espectáculos, como de ‘Transeúnte’.