4 Comments

Renfe prestará el servicio de trenes regionales entre Segovia y Cercedilla íntegramente por carretera a partir del próximo domingo, 25 de mayo, debido a las obras de mejora que Adif está ejecutando en la infraestructura ferroviaria de la línea.
Los trabajos, que resultan incompatibles con el tránsito de trenes, obligarán a sustituir el servicio ferroviario por autobuses durante 15 semanas, hasta el mes de septiembre. A lo largo de ese periodo, Renfe tiene previsto realizar cerca de 780 desplazamientos por carretera.
Los horarios habituales se han modificado para adaptarlos a los tiempos de viaje del transporte por carretera. La línea contará con nueve servicios diarios en cada sentido, con salidas desde Cercedilla entre las 6.48 y las 20.31 horas y desde Segovia entre las 6.35 y las 20.20 horas. Los trayectos oscilarán entre hora y media y dos horas aproximadamente.
Renfe ha recomendado a los viajeros que consulten los horarios antes de planificar sus desplazamientos.
22 mayo, 2026
Entre hora y media y dos horas llegar a Cercedilla… Madre mía.
22 mayo, 2026
Está fatal redactada la noticia, no es verdad, es para llegar a Chamartín no a Cercedilla, se notas que aquí nadie coge trenes…
22 mayo, 2026
Yo ese tren hace años que no lo cojo pero me parecía que era un despropósito que tardara ese tiempo en ir hasta Cercedilla, tiene que ser un error.
22 mayo, 2026
Leyendo de nuevo la noticia veo que se refiere a la duración del trayecto por carretera y no en tren. Aún así parece excesivo el tiempo en llegar a Cercedilla desde Segovia o a la inversa.
Cercedilla está ahí mismo, por muchas paradas que pueda hacer en pueblos intermedios.