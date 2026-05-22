4 Comments

Renfe prestará el servicio de trenes regionales entre Segovia y Cercedilla íntegramente por carretera a partir del próximo domingo, 25 de mayo, debido a las obras de mejora que Adif está ejecutando en la infraestructura ferroviaria de la línea.

Los trabajos, que resultan incompatibles con el tránsito de trenes, obligarán a sustituir el servicio ferroviario por autobuses durante 15 semanas, hasta el mes de septiembre. A lo largo de ese periodo, Renfe tiene previsto realizar cerca de 780 desplazamientos por carretera.

Los horarios habituales se han modificado para adaptarlos a los tiempos de viaje del transporte por carretera. La línea contará con nueve servicios diarios en cada sentido, con salidas desde Cercedilla entre las 6.48 y las 20.31 horas y desde Segovia entre las 6.35 y las 20.20 horas. Los trayectos oscilarán entre hora y media y dos horas aproximadamente.

Renfe ha recomendado a los viajeros que consulten los horarios antes de planificar sus desplazamientos.