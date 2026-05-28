Los técnicos sanitarios regresan a la huelga este viernes

Los técnicos superiores sanitarios de toda España están llamados a una jornada de huelga estatal este viernes 29 de mayo para exigir la aplicación efectiva del Grupo B de clasificación profesional, una categoría prevista en la ley desde 2007 y que, 19 años después, sigue sin hacerse efectiva. Los convocantes han organizado además una concentración a las 12.00 horas frente al Ministerio de Hacienda en Madrid.

El conflicto afecta a más de 30.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud que trabajan en áreas como diagnóstico por imagen, radioterapia, laboratorio clínico, anatomía patológica, higiene bucodental o dietética, entre otras. Las Comisiones por el Grado, que agrupan a las organizaciones convocantes, denuncian que estos trabajadores acumulan casi dos décadas de “pérdida retributiva y agravio profesional” respecto al resto de categorías del sistema sanitario, a pesar del acuerdo firmado en 2022 con CCOO y UGT y de la doctrina del Tribunal Supremo.

Los convocantes dirigen el conflicto exclusivamente contra el Ministerio de Hacienda y las administraciones públicas, a las que responsabilizan del bloqueo. Además, denuncian que varias consejerías de Salud y de Trabajo están fijando unos servicios mínimos que califican de “abusivos” y que en la práctica obligan a trabajar a casi toda la plantilla, lo que a su juicio supone una vulneración del derecho de huelga. Las organizaciones han anunciado que recurrirán esas decisiones por todas las vías legales.