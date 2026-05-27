12 Comments

En shock. El “referente”, nuestro faro, luz y guía, el hombre que ponía sentido a la izquierda en estos tiempos revueltos, persona sencilla, campechana y próxima, sincera y amable donde las haya.. Pues resulta que no es trigo limpio, que ha estado facturando cientos de miles de euros por operaciones altamente sospechosas, alguna de ellas auspiciadas por chiringuitos empresariales especializados en parasitar las cuentas públicas. El impacto del caso Zapatero sobre buena parte de la militancia socialista y el progresismo patrio en general es demoledor, al tiempo que insufla toneladas de aire en las velas de los conservadores.

Salvando las distancias, y a partir de las informaciones (siempre sesgadas) que nos llegan desde los medios, a mi todo esto me recuerda a la situación vivida por los escándalos que se han llevado por delante la reputación del campechano por excelencia, el emérito, Juan Carlos. Pues todo apunta a que uno y otro se dedicaban a monetizar con comisiones y regalos sus respectivas agendas de contactos a beneficio de empresas. Algunas serias y otras más turbias que un pozo séptico.

Ponte que eres el rey. Ponte que tienes privilegiadas conexiones con “colegas” monarcas, jefes de dictaduras cargadas de pasta. Ponte que una empresa te aborda y te dice, oye rey, ¿quién nos podría ayudar para unas adjudicaciones de cientos de millones en Arabia Saudí? Y te acuerdas de aquellas jornadas de caza con el jeque ese tan dicharachero, y al que no veas lo que le interesa estar a buenas con un referente de la democracia como tú. Así que le llamas, epa Abul, tengo un amiguete en la empresa tal que anda con lo de los trenes, trátalo con cariño. Y sorprendentemente – o no tanto- el jeque se mueve y la empresa se lleva el premio gordo. Alguien deriva entonces una esplendida comisión a una fundación que el rey tiene por ahí y de la que tira para pagarse lujos que con su salario de monarca no alcanza. O para tener un plan B si algún día la cosa se tuerce y hay que salir por patas y jubilarse entre Dubai y Sanxenxo.

Pues Zapatero igual. Quiero pensar que en sus ingresos hay dineros legítimos, honorarios por conferencias y eventos (¿quién pagaba esos eventos?), pero los indicios de que además cobraba por intermediar al más alto nivel con el ejecutivo español, en el caso Plus Ultra con el agravante de ser una empresa dedicada a desplumar al erario público, son desopilantes.

Y hay más. Desde 2008 Zapatero ha puesto su acreditada ceja al servicio de la “democracia en Venezuela”. La verdad que, más allá de liberar algún que otro preso, poca democracia ha conseguido. Más bien al revés, pucherazo tras pucherazo y creciente represión. Y aquí viene lo sospechoso, Zapatero, lejos de denunciar esa degradación, se situó en una ambigüedad incomprensible que permitía a Delcy y Maduro sacar pecho. Si un referente de la izquierda democrática nos avala, por algo será, así que carrete total al pana ZP.

Se entiende que la agenda venezolana de Zapatero tenga un valor incalculable para empresas que se dedican a traficar con petróleo bajo embargo, recursos naturales, oro, niquel… Y el sumario del juez Calama apunta a que efectivamente Zapatero hacía gestiones que luego le eran retribuidas en especie o en forma de contratos inventados -informes- en cuentas controladas por sus hijas, él mismo, o su hombre de confianza, Julio “Julito” Martínez.

¿Es delito poner tus contactos obtenidos en años de vida pública al servicio de empresas a cambio de una comisión? Supongo que a veces no, no si la empresa va de cara, por ejemplo, en otros países se llama lobysmo, pero claro, es una actividad muy regulada (agendas abiertas, conceptualizaciones claras de qué se ha hecho y con quién, cuánto se cobra…), aunque no está de más recordar que en el ordenamiento jurídico español hubo un tal Iñaki Urdangarín, al que por hechos parecidos que le reportaron 2 millones de euros de beneficio neto, le cayeron cinco años y 10 meses de trullo. Por no hablar de la presunción de inocencia, cuando sales en el Hola! no hay presunción que valga.

Ahora bien, cobrar por abrir la puerta a las altas instancias de una dictadura para que un empresa gane dinero (a veces mucho) y a cambio la dictadura en cuestión se blanquea como régimen “blando”, eso, ni que fuera legal, es feo como pegar a una madre. Más si te dices de izquierda, más si vas por la vida como el buenista por excelencia, el Luther King de la progresía mundial. Eres un farsante. Otro más.

Yo me quedo con lo bueno. Siempre hay que desconfiar del poder, por defecto, por actitud vital. Donde hay poder hay pasta, y tras la pasta van legiones de Judas que harán lo posible y lo imposible por llevarse sus 30 monedas de plata. Un alto cargo-aunque sea un tonto redomado como el rey, Abalos o Zapatero- no puede dejarse seducir por el lado oscuro de la fuerza. La parte positiva es que, una vez más, el sistema judicial y policial, se han puesto en marcha y si hay delitos, no quedarán impunes. A mí esto me reconcilia con el sistema con independencia del que caiga se llame Zapatero, Rodrigo Rato o Abalos. Y me reconforta que, en España, ni el mismísimo Juan Carlos de Borbón y Borbón pueda parar la maquinaria. Me parece un triunfo de mi país.