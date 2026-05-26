El Instituto Cervantes lleva a Polonia la obra de Esteban Vicente

Hasta el 20 de septiembre, la sede en Varsovia del Instituto Cervantes expondrá la obra del pintor segoviano Esteban Vicente, en una colaboración entre el MAC Esteban Vicente, The Harriet and Esteban Vicente Foundation y la galería Aspekty. Se trata de una iniciativa para internacionalizar la obra del pintor. La muestra lleva por título “El pintor de la realidad”.

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