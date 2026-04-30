Segovia prepara el eclipse del 12 de agosto con un ciclo de conferencias

El Área de Turismo del Ayuntamiento de Segovia ha organizado un ciclo de cinco conferencias sobre el eclipse solar total del 12 de agosto, que situará a Segovia entre las zonas privilegiadas para su observación. Las charlas se celebrarán del 4 al 8 de mayo a las 18.30 horas en La Alhóndiga, con expertos de primer nivel en astronomía, historia y divulgación científica. La concejala May Escobar ha adelantado además que el Ayuntamiento trabaja en un concierto especial para el propio día del eclipse, con una composición musical creada específicamente para la ocasión.

La programación arranca el lunes 4 de mayo con Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional y presidente de la Comisión Científica del Trío de Eclipses en España, que abordará la relevancia de Segovia para observar los tres eclipses previstos en España en 2026, 2027 y 2028. El martes 5 intervendrá la astrónoma Alba Aller Egea sobre la evolución del conocimiento de estos fenómenos desde el mito a la ciencia. El miércoles 6, Alba Vidal García, del Observatorio Astronómico Nacional, repasará los aprendizajes científicos derivados de eclipses históricos. El jueves 7, Alejandro Sala, redactor de Historia National Geographic, explorará la representación de los eclipses en el arte y la cultura a lo largo de la historia.

El ciclo cerrará el viernes 8 de mayo en la Puerta de San Andrés —con dos pases a las 18.30 y 19.30 horas— con una sesión práctica que incluirá una observación solar directa con telescopios, a cargo del divulgador Juan José García. El aforo es limitado y requiere inscripción previa antes del 6 de mayo en segovia.natural@turismodesegovia.com.

Escobar ha destacado que desde hoy y hasta el 4 de mayo el sol ocupa la misma posición en el cielo que tendrá el día del eclipse, lo que permite identificar ya los mejores puntos de la ciudad para contemplarlo. Ha recordado además la importancia de utilizar gafas homologadas para la observación, advirtiendo de que la radiación solar puede dañar la vista de forma grave e irreversible sin provocar dolor inmediato. “Nuestro objetivo es que el eclipse no sea un hecho puntual, sino una experiencia que enriquezca el recuerdo que conservaremos de él durante toda la vida”, ha señalado.