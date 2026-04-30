El pleno ordinario del Ayuntamiento de Segovia correspondiente al mes de abril ha cerrado este miércoles con la aprobación de la mayor parte de los dictámenes presentados por el equipo de gobierno del PP, pero ha dejado sobre la mesa la Ordenanza Municipal reguladora de las Visitas Guiadas, rechazada por la oposición en bloque, y ha evidenciado profundas diferencias políticas en el debate de mociones. El portavoz municipal, José Luis Horcajo, no ha escatimado en descalificaciones hacia la oposición, a la que el PP ha vuelto a tildar de “banda del no”.

El vial del AVE, aprobado con la abstención de la oposición

El punto económico más relevante de la sesión fue la aprobación de una modificación presupuestaria de 755.421,98 euros destinada principalmente a ejecutar el vial de conexión entre la rotonda del Pastor y la glorieta de la calle Campos de Castilla, mejorando el acceso a la estación del AVE con una partida de 619.207,79 euros. La modificación incluye también obras de saneamiento en la calle Dámaso Alonso de Nueva Segovia y la formalización del convenio con Gescofes para la gestión de colonias felinas. Salió adelante con los votos del PP y la abstención del resto de grupos.

Sin embargo, Ciudadanos aprovechó el debate para denunciar que la misma modificación presupuestaria “consume el adiós definitivo” a uno de los compromisos electorales del PP: la creación de un aparcamiento disuasorio. “Hoy comprobamos que ese compromiso, sencillamente, desaparece”, afirmó la portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero, quien también alertó de la minoración de partidas para la renovación de la red de saneamiento y la reparación del Puente de Hierro.

El pleno aprobó por unanimidad las fiestas locales para 2027: el 29 de junio (San Pedro) y el 25 de octubre (San Frutos). También salió adelante, con apoyo del PP, IU y Ciudadanos, la modificación parcial del convenio de empleados municipales, que actualiza los festivos especiales en turnos de tarde y noche para los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero.

La ordenanza turística, sobre la mesa

El debate más tenso de la parte resolutiva lo protagonizó la Ordenanza reguladora de las Visitas Guiadas, que terminó quedando sobre la mesa con los votos de toda la oposición. El PP, que contaba con el apoyo previo de Ciudadanos, se encontró con que Otero cambió su voto en el último momento, algo que los populares calificaron de “traición, falta de lealtad y de palabra”. “En conversaciones anteriores con la concejala de Turismo manifestó su conformidad con la ordenanza, y así lo dijo en su primera intervención en el pleno, para después, en coalición con la banda del no, votar en contra”, señaló el PP.

Otero, por su parte, justificó el giro denunciando “soberbia y falta de respeto institucional por parte del equipo de gobierno” y señalando que el texto “es inconsistente, con vaguedades, indeterminaciones y aspectos mejorables, especialmente para dar seguridad y garantías a los guías turísticos y al sector”. Desde VOX, su concejal Alfonso Ceballos-Escalera rechazó la ordenanza por considerar que “da a entender que en Segovia hay un exceso de turistas y creemos que no es así”, aunque matizó que podría apoyarla “si se mejora y se enmienda como es debido”.

Mociones: aseos públicos sí, participación ciudadana no

En el capítulo de mociones, el pleno aprobó la propuesta de Ciudadanos para impulsar una red de aseos públicos en puntos estratégicos de la ciudad, la única iniciativa que contó con el respaldo unánime de todos los grupos. “Cuando se plantean propuestas útiles y de sentido común, es posible alcanzar acuerdos”, celebró Otero.

También salió adelante, con apoyo mayoritario, la moción para el desarrollo del plan urbanístico del solar del Regimiento.

En cambio, fue rechazada con los votos del PP y VOX la moción del PSOE para recuperar la participación ciudadana, que planteaba reactivar el Consejo de Participación, recuperar los presupuestos participativos y reforzar el acompañamiento a las asociaciones vecinales. La portavoz socialista, Clara Martín, acusó al equipo de gobierno de gestionar “de espaldas a los barrios”: “Ustedes no cogen el teléfono. Ustedes no resuelven”, afirmó, añadiendo que “gobernar también es escuchar”. El concejal de VOX Alfonso Ceballos-Escalera llegó a calificar la moción de “mamandurria” y a afirmar que las asociaciones “no son la voz de los barrios”, declaración que el PSOE calificó de desprecio al movimiento vecinal.

La moción del PP sobre regularización de migrantes también fue rechazada por el resto de grupos, al igual que la de VOX sobre “prioridad nacional” en ayudas, servicios públicos y vivienda, que no obtuvo ningún apoyo más allá del propio grupo. La portavoz de VOX, Esther Núñez, defendió que “los recursos públicos en sanidad, vivienda, ayudas sociales y prestaciones deben ir primero a los españoles” y que su propuesta “no entra en conflicto con la dignidad humana”. El PP, por su parte, presentó enmiendas a la moción de VOX que no fueron aceptadas por la formación de ultraderecha.

El PP cerró la jornada con un comunicado en el que acusa a la oposición de “seguir una misma ideología y propósito que es intentar paralizar Segovia, castigando a los segovianos por votar al Partido Popular en las últimas elecciones municipales”.