El curso escolar 26-27 arrancará el 9 de septiembre en Castilla y León

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha fijado el 9 de septiembre de 2026 como fecha de inicio del curso escolar 2026-2027 para los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial, entre otros. Los estudiantes de ESO, Bachillerato y FP se incorporarán el 15 de septiembre, y los de enseñanzas artísticas superiores e idiomas lo harán el 1 y el 5 de octubre respectivamente. El calendario fue presentado este miércoles a los sindicatos en la Mesa Sectorial —CSIF, ANPE, STESCYL-i, UGT-SP y CCOO— y se remitirá al Consejo Escolar de Castilla y León antes de su aprobación definitiva.

En cuanto al fin de curso, los primeros en terminar serán los alumnos de segundo de Bachillerato, el 21 de mayo. El grueso del alumnado cerrará el curso el 24 de junio.

Las vacaciones de Navidad comprenderán del 23 de diciembre al 10 de enero, y las de Semana Santa del 20 al 30 de marzo. Los días no lectivos adicionales serán el 30 de octubre (Día del Docente), el 7 de diciembre y los días 8 y 9 de febrero (Carnaval). La Junta ha confirmado además que, como en el curso actual, se hará cargo de la atención de los menores durante la reducción de la hora lectiva en junio y septiembre.