El presidente de la Junta de Castilla y León y del Partido Popular autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, presentó este jueves en Segovia las principales líneas de actuación de su Gobierno y los objetivos incluidos en los presupuestos autonómicos de 2026, que contemplan un aumento del 35% en las inversiones para la provincia.

Durante su intervención ante la Junta Directiva Provincial del Partido Popular, Mañueco defendió una gestión “centrada en los resultados y en la responsabilidad”, subrayando que “nosotros estamos en la gestión, otros están solo en el ruido, el de las frases vacías y los gestos sin fondo”.

El dirigente popular destacó que los nuevos presupuestos incluyen actuaciones en sectores estratégicos como infraestructuras, sanidad, educación y vivienda, así como medidas de apoyo a trabajadores y familias. Entre las principales inversiones mencionó los proyectos para el vivero de empresas de Segovia, los polígonos industriales de Los Hitales (Bernuy de Porreros) y Las Mangadas (Abades), los centros de salud Segovia IV y Cuéllar, y los institutos San Lorenzo y Jaime Gil de Biedma en Nava de la Asunción.

En materia de vivienda, anunció fondos para urbanizar suelo destinado a 260 viviendas en Las Lastras, así como la construcción de nuevas promociones para alquiler en la capital y para venta en Sanchonuño, Carbonero el Mayor y Boceguillas. También se incluyen inversiones en abastecimiento de agua en una decena de municipios, obras de depuración y modernización de regadíos.

Mañueco confirmó además la continuidad de la bonificación de peajes entre Segovia y Madrid, “una ayuda —dijo— para trabajadores, autónomos y familias que utilizan con frecuencia la autopista”.

El presidente autonómico recordó algunos de los compromisos ya cumplidos en la provincia, como la implantación del Grado en Enfermería, el acuerdo sanitario con la Comunidad de Madrid, la renovación de residencias de mayores o el Plan Territorial de Fomento de Segovia, que será aprobado “en las próximas semanas”.

Por su parte, la presidenta provincial del PP, Paloma Sanz, defendió que el partido “sabe gobernar con gestión, responsabilidad y resultados”, y puso como ejemplo la labor desarrollada por las instituciones gobernadas por los populares, como la Diputación Provincial o el Ayuntamiento de Segovia. “En solo unos meses, la ciudad ha pasado de la parálisis a la acción, con proyectos que estaban bloqueados durante años”, afirmó.

Sanz destacó también la “rebaja fiscal implementada por el Gobierno de Mañueco” y el liderazgo de la comunidad “en educación, sanidad y servicios sociales”.