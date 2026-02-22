Nuevo empate de la Segoviana en casa ante el Bergantiños (1-1)

La maldición del empate parece instalada en La Albuera, que veía como los gimnásticos volvían a perder dos puntos otra vez, y van tres. Partido igualado en el que los segovianos se pusieron por delante del Bergatiños merced a un claro penalti transformado por Alex Castro a los 30 minutos. Pero rápidamente igualaban los visitantes. En la reanudación le costó a los locales parar el empuje de los gallegos que dominaron hasta los compases finales, cuando por fin la Gimnástica se lanzó a por el partido pero atascada en la inoperancia ofensiva. Un empate que aleja a los segovianos del ascenso directo con el líder, el Fabril, lanzado al ascenso directo.
