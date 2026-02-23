La Guardia Civil de Segovia ha detenido a un hombre y una mujer como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza cometidos el pasado 27 de diciembre de 2025 en instalaciones de suministro energético situadas en los términos municipales de Palazuelos de Eresma y Valseca.

La investigación iniciada por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Segovia, tras tener conocimiento de la denuncia de los hechos, permitió constatar que los autores se desplazaban en un vehículo de alquiler con el fin de dificultar su identificación y evitar ser relacionados con los hechos. Una vez en las instalaciones, actuaban con rapidez, forzando los elementos de protección y accediendo a los compartimentos técnicos para sustraer diversos tramos de cableado de cobre, provocando la inutilización total de los equipos afectados, lo que generó importantes daños materiales.

Ambos detenidos, vecinos de la Comunidad de Madrid, contaban con un amplio historial delictivo por hechos similares. Durante las actuaciones, a uno de los detenidos se le imputó además un delito contra la seguridad vial, al ser sorprendido conduciendo un vehículo a motor con el permiso retirado.

Asimismo, se procedió a la investigación de una tercera persona como presunta autora de un delito de cooperación necesaria en el robo con fuerza, al facilitar el alquiler del vehículo utilizado, medio esencial para la ejecución del delito.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.