El Campus María Zambrano recibirá a más de 400 alumnos en las jornadas de puertas abiertas

El Campus María Zambrano abrirá sus puertas este jueves a los estudiantes de 2º de Bachillerato de la provincia de Segovia en las jornadas de orientación de cara al salto al mundo universitario. Más de 400 estudiantes de siete centros de la provincia conocerán de primera mano la oferta académica de la Universidad de Valladolid en Segovia y las instalaciones como el Salón de Actos, la biblioteca, el Salón de Grados, los laboratorios, así como los estudios de radio y de televisión.

La jornada empezará a las 10h de la mañana con una breve presentación que correrá a cargo del vicerrector del Campus de Segovia, Agustín García Matilla, y los responsables de los cuatro centros: la Facultad de Ciencias Sociales Jurídicas y de la Comunicación, la Facultad de Educación, la Escuela de Ingeniería Informática y el Grado de Enfermería. Junto con la información de los 13 grados que se pueden cursar en el Campus, desde la Unidad Administrativa Territorial (UAT) se les informará sobre diversos aspectos como las fechas de matriculación, la PAU (antigua EBAU), el proceso de preinscripción y de matrícula, así como la solicitud de becas y ayudas.

La presentación y la visita se dividirá en dos grupos que se distribuirán a lo largo de la mañana. Desde la provincia se desplazarán los estudiantes de 2º de Bachillerato del IES Vega de Pirón de Carbonero el Mayor, mientras que de la capital acudirán los alumnos del Andrés Laguna, del Giner de los Ríos, del Ezequiel González, María Moliner, La Albuera y del Mariano Quintanilla.