Diputación cierra el presupuesto de 2025 con 21M€ de remanente de tesorería

La Diputación de Segovia contará con 21,7 millones de euros de remanente de tesorería tras la liquidación del Presupuesto de 2025. En este sentido, el nivel de endeudamiento de la institución provincial sigue bajando y se sitúa en el 5,77%, con una evolución positiva frente al 19,10% del año pasado, el 29,28% de 2024 y el 38,65% de 2023. Sobre el gasto comprometido de más de 104 millones de euros, el porcentaje de ejecución presupuestaria que alcanza el 87,73%.

Por otro lado, y en los términos que se recogen en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la institución provincial cumple en todos los parámetros: deuda, estabilidad y regla de gasto; y cuenta con 10 millones de euros de superávit, “Atendiendo a nuestra capacidad de financiación para garantizar los recursos, la institución provincial no acudió a crédito en 2025 por primera vez”, señalaba el presidente de la institución, Miguel Ángel de Vicente.

Para De Vicente, apostar por una “mayor y mejor gestión” permite que haya “más millones invertidos en acercar los servicios públicos donde viven los ciudadanos y más actuaciones en los pueblos en colaboración con los ayuntamientos, sin renunciar a la destacable reducción de la deuda, que a la conclusión de 2026 se situará en menos del 4%”.

Y, sin duda, todo esto también ha sido posible por el “apoyo de unos servicios técnicos, jurídicos y económicos que preferencian a la institución provincial en su gestión diaria desde el compromiso con la misma”, ha concluido el presidente.