4 Comments

A medida que vas haciéndote mayor valoras más la buena factura de los suelos sobre los que pisas. Un pequeño desconchón, una losa descolocada, un emborrilládo chapucero, un adoquín fuera de su sitio, puede ser motivo suficiente para sufrir una caída de fatales consecuencias para un joven octogenario como yo. Solo por eso, el Ayuntamiento debería extremar su cuidado en mantener en perfecto estado los pavimentos de nuestra ciudad. Pero si además se trata de una ciudad histórica , como la nuestra, ese cuidado debe extenderse a la estética y al respeto de las diversas tipologías arquitectónicas de cada zona.
Desgraciadamente, en Segovia no se tienen suficientemente en cuenta estos aspectos y es habitual que las reparaciones de sus pavimentos se hagan de cualquier manera, con los primeros materiales que se tienen a mano, sin preocuparse de cuestiones tan básicas como el color de los materiales utilizados, incluido el mortero que se aplica para su sujeción. Se repone un emborrillado tras solucionar una fuga de agua y no se tiene el mas mínimo cuidado de que los cantos sustituidos se parezcan a los existentes y que el cemento utilizado sea de igual color que el resto. Al final, la ciudad se va convirtiendo en un mosaico de parches de diferentes colores y texturas que desmerece de su catalogación como ciudad Patrimonio Mundial, por mucho que se hagan celebraciones de autobombo.
¿Alguien se ha molestado en planificar la situación de los registros, con tapaderas metálicas, de las diferentes redes de servicio (agua, electricidad, comunicaciones, etc.) para que sean los mínimos posibles y con el menor impacto sobre los pavimentos? Entreténganse en contar los que existen a lo largo de la calle Real.
Un factor fundamental de estas chapuzas y sus diversas consecuencias es, lógicamente, la profesionalidad de la mano de obra que las tiene que ejecutar. Recuerdo la época en que se englobaba a estos profesionales bajo la denominación “los Barcenilla” como reconocimiento de la profesionalidad de varios miembros de esta familia, funcionarios municipales especializados en las tareas de emborrillado y adoquinado que crearon escuela en nuestra ciudad y que hoy son añorados por quienes les conocimos.
Estos oficios, fundamentales para la conservación de los cascos históricos, no se aprenden en un día y los ayuntamientos conscientes de sus obligaciones deberían de dedicar una atención especial su permanencia. Fue un gran avance en este aspecto la creación de las Escuelas Taller, promovidas por el insigne arquitecto José María Pérez “Peridis”, y que hasta hace poco han funcionado con éxito en nuestra ciudad, con base en la antigua Fábrica de Borra. Allí se han formado multitud de jóvenes desempleados, en diversos oficios, muchos de los cuales se aplicaban directamente en trabajos municipales de mantenimiento de la ciudad, que continúan siendo necesarios y se echan de menos.
Lamentablemente, parece que nuestro Ayuntamiento, en lugar de potenciar estas actividades educativas, anuncia su finalización en su centro de la Alameda. Espero que este tremendo error no se consume y se rectifique a tiempo, por el bien de nuestro patrimonio histórico y medio ambiental.
Pues esta vez le doy toda la razón al señor Peñalosa. En especial al tema de la reposición de empedrados tradicionales, hacerlo con cantos modernos es un atentado estético, se debieran usar cantos de río de gneiss similares a los que antiguamente se ponían.
Y en lo de cuidar las aceras para que no se nos ahostien los octogenarios también lleva usted razón. Mi propio padre tiene que ir con mil ojos para no tropezar con baldosas levantadas en las aceras. Y es un setentón. Ya tenía que tener cuidado cuando gobernaba el PSOE en la ciudad y ahora con el PP exactamente igual.
Pero permítame un consejo señor Peñalosa: vigile el estado de las baldosas de su casoplón-palacete no se vaya a tropezar en su propia casa.
Salud camarada.
Llevas razón Luis. Supongo que todo esto la pudiste apreciar en primera linea durante los mas de 20 años que gobernasteis en cualicion. Supongo te referirás a eso, no creo que en dos años y medio el PP haya destrozado los pavimentos de la ciudad y se haya dedicado a desgastar las tuberías obsoletas que se rompen todos los días por toda la ciudad.
Llevas razón Luis, Los “Barcenilla” pero ya no están, se jubilaron todos y lo que hay ahora, es eso “Lo que hay”. La mayoría emigrantes y gracias a ellos puede la construcción de mala manera continuar. Ya que no por ser emigrantes, sino por falta de experiencia. Los técnicos tenemos que aceptar los acabados actuales.
En cuanto a la Escuela Taller. Ya nos gustaría que los estudiantes “de construcción” tuvieran muchas ganas de aprender y buscarse un oficio tan digno o mas que los demás. Pero me temo que no es así. A pesar y me consta de los esfuerzos de su director, de Luismi o de Javier. Ya jubilado.
El oficio de colocar adoquines, se perdió. Ahora hasta los adoquines vienen de China, con son prismáticos sino irregulares y los colocan como pueden y saben.
Por otra parte, las políticas de conservación, también afectan. es en la practica imposible conseguir lo que llamábamos “canto rodado” procedente de aluviones en ríos. se trabaja con árido machacado y difícilmente se puede conseguir material similar al que tienen que reponer.
Lamentable que el señor Peñalosa se dedique a criticar ahora lo que no tuvo la valentía de criticar cuando su formación Izquierda Unida era parte del gobierno municipal. Otro ejemplo de su falsedad política.
Ahora se acuerda el Marqués, hace dos años, no, que gobernaban los suyos, se callaba. 200.000 euros tienen la culpa. El sueldo de concejala de su sobrina en el Ayuntamiento anterior. Todo por la pasta. A las barricadas.