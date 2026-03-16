5 Comments

Incontestable victoria del PP y de Alfonso Fernández Mañueco en las autonómicas de Castilla y León. El PP logra subir en procuradores, pasa de 31 a 33, gana cerca de 50.000 votos y aumenta la diferencia sobre el PSOE en casi 5 puntos. Son los mejores resultados de Mañueco desde que preside el partido en la región y le ponen en la pista de despegue para continuar en el Gobierno tras 39 años dirigiendo la Junta de Castilla y León. El PP se ha beneficiado de la bolsa de votos de Ciudadanos y también de una mayor participación electoral (del 59 al 65%) .

Tampoco ha sido nada mala la noche para el PSOE de Carlos Martínez. Los socialistas ven cómo se revierte la pauta de pérdida de votos de los últimos procesos electorales en España (Aragón y Extremadura), y logran lo que hace un mes parecía imposible, no solo no perder procuradores sino ganar dos más, en lo que muchos analistas imputan a la buena campaña del alcalde de Soria y la indignación popular por el impacto de la crisis de Irán. El otro tercer factor es que el PSOE ha aglutinado el voto útil, borrando del mapa político a IU y Podemos, que pierden su representación parlamentaria, unos resultados nefastos para ambas formaciones. También se ha comido buena parte de la bolsa electoral de Soria Ya. En definitiva, buenos números para los socialistas.

También Vox logra subir votos y procuradores, pero por debajo de lo que se esperaba. Los 14 procuradores (ganan uno en Soria y quedan como estaban en el resto de las provincias) no son un mal resultado pero, viniendo de los éxitos de Aragón y Extremadura, quedan lejos del “tsunami” que algunos pronosticaban. Crecen apenas pero, sin embargo, tendrán la llave de la investidura y del Gobierno, como ya la tuvieron en 2022.

Por lo demás, los partidos provincialistas mantienen sus resultados, excepto Soria Ya, que se hunde por el tirón Martínez. No logran sin embargo ser decisivos para la gobernabilidad en unos comicios en los que el bipartidismo ha marcado diferencias y vuelto sobre sus fueros.