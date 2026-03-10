Nueva limitación de velocidad en Vía Roma entre Melitón Martín y Riaza

El Ayuntamiento pondrá en marcha una serie de medidas para mejorar la seguridad vial en la avenida Vía Roma atendiendo a las demandas de los vecinos de la zona y con el objetivo de incrementar la seguridad en esta vía. En el tramo comprendido entre las rotondas de Melitón Martín y la carretera de Riaza, se reducirá la velocidad en el carril izquierdo de ambos sentidos de circulación, que pasará de los actuales 50 kilómetros por hora a 40 kilómetros por hora. Por su parte, en el carril derecho, también en ambos sentidos, se mantendrá la velocidad en 30 kilómetros hora.

Esta medida irá acompañada de los correspondientes cambios en la señalización para adaptarla a los nuevos límites. En concreto, se implementará señalización horizontal en el carril izquierdo de la vía, en ambos sentidos, con la marca vial de velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, situada a la misma altura donde ya figura la limitación de 30 kilómetros por hora en el carril derecho. Asimismo, se modificará la señalización vertical existente para incorporar el nuevo límite de velocidad y se retirarán aquellas señales que hayan quedado obsoletas.

Estas mismas modificaciones en la señalización se aplicarán también en la carretera de Riaza, en el tramo comprendido entre la rotonda y el límite del municipio.

Este conjunto de medidas, propuestas por la Policía Local, al igual que las aplicadas en la carretera de Villacastín, tiene como finalidad reducir la velocidad de los vehículos, aumentar la seguridad de los peatones, mejorar la percepción de seguridad entre los ciudadanos y disminuir la siniestralidad.