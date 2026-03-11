Sofocado el incendio de un coche en La Lastrilla

Los bomberos de Segovia han intervenido en la tarde del 10 de marzo en la extinción de un vehículo incendiado en La Lastrilla, una actuación realizada fuera de su término municipal.

El servicio se ha prestado para cubrir a los bomberos de la Diputación de Segovia, que en ese momento se encontraban movilizados en otra emergencia.

A su llegada, agentes de la Guardia Civil ya habían balizado la zona para garantizar la seguridad durante la intervención, lo que ha permitido a los efectivos actuar con normalidad para sofocar el incendio del vehículo.

Desde el servicio de bomberos han destacado que este tipo de actuaciones reflejan la importancia de la cooperación entre administraciones y cuerpos de emergencia, especialmente cuando se producen incidencias fuera del ámbito habitual de actuación de cada servicio.

