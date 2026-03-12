El alcalde de Segovia, José Mazarías, y el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel de Vicente, han firmado esta mañana, en la sala de la Chimenea de la Casa Consistorial, el convenio de colaboración para la adecuación de los terrenos que se utilizarán como aparcamiento provisional junto a la estación del tren de alta velocidad Segovia-Guiomar.

Esta nueva zona de estacionamiento servirá para paliar el déficit de plazas que hay en este entorno, acrecentado a partir de ahora con las obras de ampliación del aparcamiento que va a realizar ADIF y dará servicio a todos los segovianos tanto de la capital como de la provincia.

El terreno sobre el que se va a actuar cuenta con una superficie de 3.610 metros cuadrados y corresponde a una parcela actualmente sin urbanizar. La actuación consistirá en el acondicionamiento del espacio mediante un tratamiento granular que permita habilitar el terreno para su uso como zona de estacionamiento provisional de forma rápida y eficaz.

El Ayuntamiento ha suscrito ya los correspondientes contratos de arrendamiento con los propietarios de la parcela y ha autorizado el uso provisional del suelo, además de obtener el resto de autorizaciones necesarias para llevar a cabo la actuación. Asimismo, asumirá la aportación de los áridos y los materiales. El presupuesto estimado de esta parte de la intervención se sitúa entre los 15.000 y los 20.000 euros, en función del material que finalmente se utilice

Por su parte, la Diputación Provincial se encargará de realizar los trabajos previos de desbroce de la parcela y pondrá a disposición la maquinaria necesaria para la adecuación del terreno. En concreto, se emplearán una motoniveladora, un rodillo, una retroexcavadora mixta o pala cargadora y un camión. La aportación de medios materiales y técnicos por parte de la institución provincial está valorada en torno a los 18.000 euros

El plazo estimado para completar los trabajos será de unas dos semanas desde el momento en que comiencen a operar las máquinas, una vez que el terreno esté en las condiciones adecuadas para poder intervenir en él y si la climatología lo permite. Finalizada esta actuación, los usuarios podrán disponer en este espacio de 180 plazas de aparcamiento.