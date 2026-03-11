6 Comments

La campaña electoral en Segovia entra este miércoles en una fase en la que cada formación centra su agenda en el asunto que mejor encaja con su discurso. La vivienda marca la agenda de Vox, el campo vuelve a ocupar el espacio del PP, IU lleva al primer plano el conflicto de la Policía Local y el PSOE mantiene su despliegue territorial con visitas a mercados, recorridos por municipios y acto central por la tarde.

El PP ha situado el foco en la agricultura y la ganadería. Francisco Vázquez, junto a la consejera de Agricultura, María González Corral, anunció el impulso a las obras de regadío y concentración parcelaria en El Carracillo y Mozoncillo, con más de 6.000 hectáreas, así como planes de ayuda de 10 millones de euros para la ganadería extensiva y otros 10 millones para la cabaña ovino-caprina. La candidatura popular también incorporó a su mensaje medidas de apoyo a jóvenes, mayores de 40 años y mujeres que quieran incorporarse al sector, además de ayudas a bares, comercios y venta ambulante en el medio rural. El campo sigue siendo, por tanto, uno de los ejes más estables de su campaña.

El PSOE mantendrá a lo largo de hoy una agenda más pegada al territorio. Según la previsión difundida por el partido, Sergio Iglesias visitará el mercado de Cantimpalos; Paloma Ramírez pasará por El Espinar y Espirdo; Carlos Fraile recorrerá Samboal, Villaverde de Íscar y Olombrada; y Marta Águeda hará lo propio en Valdevacas y Guijar, Montejo de la Vega y Moral de Hornuez.

Tras esas visitas, los candidatos tenían previsto un encuentro en Castillejo de Mesleón con representantes públicos de varios municipios del nordeste, antes del acto central de campaña programado para la tarde.

Vox, por su parte, reunió a sus candidatos por Segovia a las Cortes con representantes del Colegio Oficial de Arquitectos para abordar la situación de la vivienda en la provincia. En ese encuentro, la formación defendió la reducción de trabas burocráticas, la liberación de suelo no especialmente protegido, la fijación de un plazo máximo de tres meses para conceder licencias de obra y el refuerzo técnico a los ayuntamientos con mayor carga de trabajo. También planteó medidas para impulsar vivienda protegida y la digitalización de expedientes administrativos. La jornada incluyó además una comparecencia de la candidata Susana Suárez acompañada por Isabel Pérez Moñino, portavoz nacional de Agenda España.

En clave más local, IU aprovechó la jornada para insistir en el conflicto abierto entre el Ayuntamiento y la Policía Local. El portavoz municipal, Ángel Galindo, reclamó al equipo de Gobierno del PP un cambio de actitud, el archivo de los expedientes abiertos a agentes y el cumplimiento de compromisos pendientes para rebajar la tensión. La formación vincula la situación actual a los decretos que obligaron a cubrir servicios extraordinarios, a la apertura de expedientes disciplinarios y a la falta de avances en cuestiones como medios, instalaciones o equiparación salarial. IU extendió además sus críticas a la situación del servicio de Bomberos y pidió cubrir las plazas vacantes cuanto antes. En plena campaña autonómica, el asunto municipal volvió así a hacerse un hueco en la conversación política del día.