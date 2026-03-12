Dos investigados por tráfico de drogas tras ser interceptados en Otero de Herreros

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, y otro de tenencia ilícita de armas.

La investigación se inició en agosto de 2025, cuando se tuvo conocimiento de la posible existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en la zona Noreste de la provincia. A partir de esta información, el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Segovia llevó a cabo una laboriosa investigación que permitió identificar a los presuntos responsables y determinar su actividad delictiva.

Durante los meses de trabajo se pudo comprobar que los investigados realizaban viajes periódicos a la provincia de Málaga para adquirir sustancias estupefacientes destinadas a su distribución en Segovia. En uno de estos desplazamientos fueron interceptados en la AP‑6, a la altura del término municipal de Otero de Herreros, localizándose en el interior del vehículo diversos tipos de droga, así como básculas de precisión, dinero en efectivo y otros útiles empleados para el tráfico de drogas.

Posteriormente, se efectuó un registro en una vivienda de la localidad de Nieva, donde se localizaron nuevas cantidades de sustancias estupefacientes, además de un arma de fuego corta tipo revólver, un arma corta de fogueo/detonadora y cartuchería real y de fogueo, todo ello relacionado con la actividad ilícita investigada. En total, entre el vehículo interceptado y el registro efectuado en la vivienda, se intervinieron 551 gramos de cocaína, 42 gramos de anfetamina y 12 pastillas, 4 pastillas de metanfetamina, 12 gramos de cristal, 263,78 gramos de marihuana, 2.440 euros en efectivo, un arma de fuego corta tipo revólver, un arma corta de fogueo/detonadora, 14 cartuchos de munición real y 37 cartuchos de fogueo, varios teléfonos móviles, un vehículo y diversas básculas de pesaje de precisión.

En la fase de explotación operativa participaron efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Segovia y del servicio Cinológico de Segovia. La operación ha sido dirigida y coordinada por el Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción de Santa María la Real de Nieva, que acordó el ingreso en prisión de los detenidos.