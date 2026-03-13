9 Comments

El Partido Popular de Segovia ha celebrado este jueves su acto central de campaña de cara a las elecciones a las Cortes de Castilla y León del próximo 15 de marzo, un encuentro que ha reunido a militantes, simpatizantes y cargos del partido y que ha contado con la presencia del candidato a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. El candidato cabeza de lista del PP por Segovia, Francisco Vázquez, ha hecho balance de una campaña marcada por el contacto directo con los ciudadanos. “Estamos llegando al final de una campaña intensa. Han sido días de recorrer pueblos, de escuchar a los vecinos, de visitar empresas, de hablar con agricultores, con jóvenes, con autónomos y con mayores”, ha señalado.
Vázquez ha repasado las principales propuestas del programa popular para la provincia, centradas en sanidad, vivienda, empleo e infraestructuras. En materia sanitaria, ha destacado la finalización de la ampliación del Hospital General de Segovia, la incorporación de una unidad satélite de radioterapia, la culminación de los centros de salud de Cuéllar y Segovia IV y el inicio del de El Espinar. También ha anunciado nuevas salas de radiología y analítica en Riaza y Cantalejo, una unidad de afrontamiento del dolor crónico en Cuéllar y la dotación de un helicóptero medicalizado para la provincia.
En vivienda, el PP ha apostado por el impulso del plan residencial Las Lastras, con 260 viviendas previstas en la capital, y la construcción de otras 200 destinadas a alquiler o venta bonificada en distintos municipios. Vázquez ha subrayado también el compromiso con el Puerto Seco de Segovia, la mejora de carreteras autonómicas y la construcción del vial que conectará la carretera de La Granja con la estación del AVE. Asimismo, ha reiterado la bonificación de los peajes de la AP-6, AP-61 y AP-51 para los empadronados en Castilla y León, una medida que, según ha destacado, beneficiará a miles de segovianos que se desplazan a diario a Madrid por motivos laborales.
Financiación autonómica
La presidenta provincial del PP, Paloma Sanz, ha defendido durante su intervención un modelo de gestión basado en soluciones concretas frente a lo que ha calificado de ruido político. “El ruido puede estar de moda, pero no resuelve los problemas, no arregla las carreteras, no atiende a los dependientes, no garantiza médicos, no genera empleo ni mejora la educación ni crea futuro”, ha afirmado. Sanz ha reivindicado la estabilidad del Ejecutivo autonómico y ha defendido un modelo de financiación centrado en los servicios públicos. “Necesitamos un sistema basado en los servicios públicos y en cuidar a la gente, porque la financiación son los servicios públicos y la gente”, ha señalado.
Vázquez ha cerrado su intervención apelando a la participación electoral el próximo domingo. “Os pido algo muy sencillo: que el día de las elecciones llenéis las urnas de futuro, de confianza y de certezas. Porque con el Partido Popular, Segovia avanza, Castilla y León avanza y el futuro es contigo”, ha concluido.
13 marzo, 2026
Es innegable la capacidad de integración del PP, Mañueco un ser absolutamente inútil e incapaz que duraría en la empresa privada 20 minutos, de presidente en una comunidad autónoma.
13 marzo, 2026
¡Qué gran reflexión y que original! Seguro que el alcalde de Soria alelado sería el ceo de cualquier multinacional… andáis bien, sociatas. Jejeje
13 marzo, 2026
Lo que es una lastima es que con independencia de quien pongan de candidato, van a volver a ganar. Aunque pusiesen un maniqui, ganarian igual (la diferencia entre Mañueco con el maniqui es nimia). Con promesas que en 40 años que llevan gobernando aun no han tenido tiempo a poner en marcha.
Eso si. Ganaran pero quedaran a expensas de los vende humos de Vox, que nos volveran a colocar a un genio como el que tuvimos de vicepresidente la anterior legislatura. Si se supone que para puestos de responsabilidad ponen al mas capacitado, viendo al que nos colocaron la otra vez, dan prueba de su nivel.
13 marzo, 2026
Ningún partido tiene a nadie para presumir. Al menos, en los orígenes de la democracia española, teníamos a personas de diversa índole profesional que sabían de lo que hablaban.
Ahora mismo, ¡es tan difícil! encontrar alguien así. Y mira que hay políticos en este país
13 marzo, 2026
El Psoe tiene a Carlos, El Escobilla de Water. Una eminencia. Palmero de Sánchez, el que nos roba para dárselo crudo a Catalonia y Eta.
13 marzo, 2026
Típica retahíla de votante de VOX, que prefiere que estén en los gobiernos quienes no les va a solucionar los problemas.
13 marzo, 2026
Sociatas trincones.
13 marzo, 2026
A ver si esta panda de vendidos explican porque no quieren frenar el acuerdo de MERCOSUR, que PP y PSOE votaron en europa para arruinar el campo europeo, deberian de castigarlos las urnas en esta comunidad en la que el 11% del PIB depende del sector agroalimentario. Ahora PP y PSOE tienen la cara dura de venir a decir que defienden al campo, nos mean en la cara y nos dicen que llueve
13 marzo, 2026
Medio BILLON de euros del bono cultural se han ido para copas…no hay dinero para tratamiento médicos como la ela ,enfermedades raras y más médicos en castilla león ( competencia nacional) pero se declara la asistencia sanitaria gratuita para todo el que venga a España ( turismo sanitario )..así quiere PSOE gestionar castilla..por no hablar de 5000.000.000 millones extra a Cataluña a consta de castellanos entre otros y demás…