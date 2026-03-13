9 Comments

El Partido Popular de Segovia ha celebrado este jueves su acto central de campaña de cara a las elecciones a las Cortes de Castilla y León del próximo 15 de marzo, un encuentro que ha reunido a militantes, simpatizantes y cargos del partido y que ha contado con la presencia del candidato a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. El candidato cabeza de lista del PP por Segovia, Francisco Vázquez, ha hecho balance de una campaña marcada por el contacto directo con los ciudadanos. “Estamos llegando al final de una campaña intensa. Han sido días de recorrer pueblos, de escuchar a los vecinos, de visitar empresas, de hablar con agricultores, con jóvenes, con autónomos y con mayores”, ha señalado.

Vázquez ha repasado las principales propuestas del programa popular para la provincia, centradas en sanidad, vivienda, empleo e infraestructuras. En materia sanitaria, ha destacado la finalización de la ampliación del Hospital General de Segovia, la incorporación de una unidad satélite de radioterapia, la culminación de los centros de salud de Cuéllar y Segovia IV y el inicio del de El Espinar. También ha anunciado nuevas salas de radiología y analítica en Riaza y Cantalejo, una unidad de afrontamiento del dolor crónico en Cuéllar y la dotación de un helicóptero medicalizado para la provincia.

En vivienda, el PP ha apostado por el impulso del plan residencial Las Lastras, con 260 viviendas previstas en la capital, y la construcción de otras 200 destinadas a alquiler o venta bonificada en distintos municipios. Vázquez ha subrayado también el compromiso con el Puerto Seco de Segovia, la mejora de carreteras autonómicas y la construcción del vial que conectará la carretera de La Granja con la estación del AVE. Asimismo, ha reiterado la bonificación de los peajes de la AP-6, AP-61 y AP-51 para los empadronados en Castilla y León, una medida que, según ha destacado, beneficiará a miles de segovianos que se desplazan a diario a Madrid por motivos laborales.

Financiación autonómica

La presidenta provincial del PP, Paloma Sanz, ha defendido durante su intervención un modelo de gestión basado en soluciones concretas frente a lo que ha calificado de ruido político. “El ruido puede estar de moda, pero no resuelve los problemas, no arregla las carreteras, no atiende a los dependientes, no garantiza médicos, no genera empleo ni mejora la educación ni crea futuro”, ha afirmado. Sanz ha reivindicado la estabilidad del Ejecutivo autonómico y ha defendido un modelo de financiación centrado en los servicios públicos. “Necesitamos un sistema basado en los servicios públicos y en cuidar a la gente, porque la financiación son los servicios públicos y la gente”, ha señalado.

Vázquez ha cerrado su intervención apelando a la participación electoral el próximo domingo. “Os pido algo muy sencillo: que el día de las elecciones llenéis las urnas de futuro, de confianza y de certezas. Porque con el Partido Popular, Segovia avanza, Castilla y León avanza y el futuro es contigo”, ha concluido.