Intervienen en la fuente de Santa Columba para frenar las humedades del Centro de Visitantes

El Ayuntamiento de Segovia ha iniciado esta semana los trabajos para reparar el entorno de la fuente situada en la terraza de Santa Columba con el objetivo de eliminar las humedades que desde hace años afectan al Centro de Recepción de Visitantes del Azoguejo.

Las obras, que ejecuta la empresa García Muñorreyo Construcciones, consisten en la retirada de los peldaños y las losas que conforman la escalera que rodea esta fuente para sustituirlos por otros nuevos. Estos nuevos elementos estarán debidamente impermeabilizados y forrados con un material específico que permitirá evitar filtraciones de agua y la aparición de goteras en el inmueble.

Por el momento, ya se han retirado los peldaños y las losas existentes y se han trasladado al punto limpio del Peñigoso – donde el Ayuntamiento tiene una zona de acopio de material de cantería- para su posterior reutilización.

El plazo de ejecución previsto para esta actuación, que cuenta con un presupuesto de 25.552,90 euros (IVA incluido) es de 45 días, aunque desde el Ayuntamiento se intentará acortar los tiempos en la medida de lo posible para reducir las molestias a vecinos, visitantes y usuarios de esta zona tan transitada.

Desde el equipo de gobierno recuerdan que, desde el primer momento, se pusieron manos a la obra para localizar el origen de las filtraciones que afectan a este edificio municipal. En ese sentido, durante el año 2024 ya se llevaron a cabo obras de alcantarillado en la calle Santa Columba como parte de las actuaciones destinadas a resolver este problema y mejorar las infraestructuras de saneamiento del entorno.